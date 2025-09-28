Una española cuenta en qué perdió calidad de vida tras regresar a España: “Emigrar te abre los ojos”

La reflexión de una joven española se volvió viral entre migrantes que se cuestionan su lugar en España. TikTok @laura.argal

Regresar a España no siempre significa recuperar la vida soñada. Así lo contó Laura Argal, quien tras varios años en el extranjero volvió con la ilusión de reencontrarse con su familia, el clima mediterráneo y el estilo de vida que siempre había idealizado. Sin embargo, su experiencia terminó siendo un llamado de atención: “Volver a España ha empeorado mi calidad de vida”, admitió en un vídeo que se hizo viral en redes sociales y que ha abierto un intenso debate sobre lo que realmente significa “vivir bien”.

El choque entre expectativas y realidad al volver a España

Laura explicó que, lejos de la imagen idílica que conservaba, se encontró con una situación marcada por la inestabilidad económica y la precariedad laboral. “Cuando vives fuera, idealizas mucho cómo será volver a España. Pero luego te das cuenta de que las condiciones laborales no son las mismas que en otros países. Y eso pesa”, afirmó en su testimonio.

Su experiencia refleja lo que muchos españoles expresan al regresar: salarios bajos, dificultad para encontrar empleos estables y escasas oportunidades de crecimiento profesional. Aunque reconoce que el clima, la gastronomía y la cercanía de la familia siguen siendo puntos fuertes, su percepción de la calidad de vida cambió después de haber trabajado en el extranjero.

Este contraste ha generado reacciones diversas en redes sociales. Algunos usuarios coincidieron en que “sol, playa y terrazas no es calidad de vida” y que un buen salario, tiempo libre y la posibilidad de ahorrar pesan más que los atractivos turísticos. Otros defendieron que España sigue siendo un lugar privilegiado para vivir, destacando que volver fue la mejor decisión de sus vidas.

#fyp #parati #duelomigratorio #volveracasa #españolesporelmundo ♬ original sound - laura.argal @laura.argal Siempre escuché que España tenía una calidad de vida brutal. Y no lo niego: el clima, la comida, la familia cerca… Pero después de vivir fuera, al volver, me he dado cuenta de que mi idea de calidad de vida ha cambiado. Hoy valoro más mi paz mental, un trabajo que no me consuma, tiempo libre real… Y sinceramente, ahora mismo, España me lo está poniendo difícil en lo laboral. Emigrar te abre los ojos a otras formas de vivir, a comparar, aunque no quieras. Y te das cuenta de que la “calidad de vida” no es universal: lo que para uno es esencial, para otro puede ser secundario. ¿Para ti qué es calidad de vida? 🌍✨ #emigrar

“Emigrar te abre los ojos”

El mensaje principal de Laura es que emigrar ayuda a cuestionar lo que se daba por sentado. “Emigrar te abre los ojos”, dijo en su publicación, subrayando que la experiencia en otros países le permitió comparar modelos de trabajo y estilos de vida.

En lugares como Alemania, por ejemplo, los horarios laborales son más respetados y los salarios suelen ser más acordes con el costo de vida, aunque el precio es la distancia con la familia y el clima menos favorable. Laura afirma que ahora valora más que nunca la paz mental, la estabilidad económica y disponer de tiempo libre de calidad.

Esta reflexión se alinea con una tendencia creciente entre los jóvenes españoles y profesionales de mediana edad: priorizar la salud mental y buscar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La pandemia aceleró este cambio de mentalidad, haciendo que cada vez más personas elijan empleos que les permitan vivir y no solo sobrevivir.

Al final, como concluye Laura, la calidad de vida es un concepto personal que va más allá de las horas de sol o las reuniones familiares. Se trata de lograr un balance entre lo que se quiere, lo que se necesita y lo que se puede conseguir según las oportunidades disponibles en España.