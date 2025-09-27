Un jubilado con 45 años cotizados no se corta sobre su pensión: “No llega a 900 euros, es trabajar para morir”

La pensión media en España ronda los 1.507,5 euros mensuales. Sin embargo, existen muchos factores que pueden determinar la cantidad final que cobra un jubilado por sus años trabajados.

El programa de El Intermedio quiso comprobar si uno de estos factores podría ser el barrio en el que se reside. De esta manera entrevistaron a varios jubilados para comprobar esta teoría.

La realidad es que las diferencias fueron tales que un jubilado del 'barrio rico' tenía una pensión de hasta 2.200 euros, mientras que un jubilado del 'barrio obrero' se conformaba con 900 euros mensuales.

"A mí me quedaron 2.000 euros"

Los jubilados del 'barrio rico', en su inmensa mayoría han conseguido pensiones alrededor de los 2.000 euros mensuales.

Ese es el caso del primer jubilado que trabajó por 47 años y fue gerente de una empresa: "Brutos cobro unos 2.200 euros y he cotizado desde los 18 hasta los 65 años", comentó. Tras esto, destacó que está contento con su pensión porque "no hay más".

Jubilado que era gerente de una empresa laSexta

Así, otra pensionista que había sido enfermera, aprovechó para contar un poco de su vida laboral: "Cobro unos 2.000 euros. Trabajé 48 años como enfermera, pero en realidad he trabajado y cotizado en dos sitios, trabajaba en un sitio oficial y hacía guardias en una clínica privada".

Un profesor catedrático de Psiquiatría, que continúa ejerciendo su labor a pesar de estar jubilado, también comentó que cobra una pensión de alrededor de 2.200 euros.

Jubilada enfermera laSexta

Pero agregó que: "Soy profesor catedrático de Psiquiatría y además estoy becado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

Las pensiones de estos jubilados son considerablemente superiores a la media. Sin embargo, si se cambia el ambiente a otro barrio con un poder adquisitivo inferior, la situación cambia.

"Yo cobro 631 euros, por ahí"

Un pastelero de este 'barrio obrero' habló con los periodistas de El Intermedio y explicó que "mi pensión no llega a los 900 euros, yo era pastelero y he cotizado 45 años, casi todos".

De esta manera, respecto a su pensión declaró que "esto es trabajar para morir, porque si no puedes comer, no puedes vivir ¿qué más da?".

Jubilado pastelero laSexta

Por otro lado, otra jubilada expresó que ella en sí no cobra pensión, pero vive de la de su esposo que consiste en 1.200 euros: "Mi marido era conductor de metro y antes trabajaba en el campo, en el pueblo".

Otro jubilado, que era soldador, contó otro desgarrador testimonio: "Cobro 631 euros, por ahí. Me dedicaba a la soldadura, a poner azulejos y cosas de esas y he cotizado el mínimo".

Jubilado soldador laSexta

Con esto, el soldador señaló que recibe de pensión menos dinero del que ganaba cuando trabajaba. Además de esto, confesó que había cotizado por debajo de las horas que realmente había trabajado.