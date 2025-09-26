Una emprendedora latina cuenta cómo salió adelante en España: "En el mundo de las redes sociales hay una oportunidad muy grande" Montaje

En medio de la dura realidad laboral para muchos migrantes en España, una emprendedora latina decidió tomar otro camino. Desde su cuenta de TikTok, @mafemontillamueller_, compartió cómo pasó de dormir en un colchón a tener tres empresas rentables creadas en el entorno digital.

La emprendedora latina cuenta cómo encontró una oportunidad en las redes sociales

En sus vídeos, la creadora de contenido explicó cuál es la diferencia entre los salarios que reciben los migrantes en distintos empleos (como teleoperadores, enfermeros, limpiadores o dependientes) y el costo de vida en España, que muchas veces supera los 1200 euros solo en renta.

Según relató, esa ecuación la llevó a cuestionarse su futuro y a dar un giro hacia las redes sociales.

“Me metí, pasé de dormir en un colchón, a vivir al cien por ciento de esto. Hoy tengo tres empresas rentables y nunca he tenido otro trabajo en España que no fueran mis empresas en redes sociales”, afirmó la muchacha que hoy asesora a migrantes para que puedan salir adelante.

Una visión distinta para los migrantes en España

La emprendedora latina cuenta que su decisión no fue sencilla, pero sí le dio independencia económica. “Cualquiera puede hacerlo, no necesitas papeles ni nada de eso. Realmente te dará más solvencia que estar 40 horas semanales en un empleo que odias”, señaló en su testimonio.

En otro de sus vídeos, destacó que muchos migrantes siguen optando por empleos mal pagados en hostelería, limpieza o mensajería, cuando existen opciones más flexibles a través de proyectos digitales.

“No todos tienen que ser influencers, lo importante es mostrar tu talento y crear un negocio alrededor de lo que amas”, enfatizó.