Sonia Pérez, experta en oposiciones: "Actualmente el examen más fácil de preparar por temario y requisitos es..."

Con una situación económica llena de incertidumbre y trabajos con condiciones precarias, son muchos los españoles que se plantean estudiar una oposición para convertirse en funcionarios de alguna de las distintas instituciones de la Administración Pública.

Se calcula que actualmente hay cerca de 3 millones de empleados públicos en España. Una cifra que refleja el gran interés que suponen estos puestos entre los trabajadores. Además, cada año se abren nuevas plazas que permiten que más y más puedan sumarse.

Por ello, Sonia Pérez a través de la cuenta de Supera Oposiciones se encargaron de explicar cuál es la oposición más 'fácil' de superar y conseguir plaza.

La mejor oposición

En España, las oposiciones se han convertido en una de las vías más seguras hacia la estabilidad laboral. Cada año, miles de personas se preparan para acceder a puestos en la Administración Pública, desde auxiliares hasta cuerpos superiores.

Los motivos son claros: los salarios son predecibles, las jornadas laborales estables y las pensiones garantizadas. Además, las oportunidades de promoción interna permiten construir una carrera sólida a largo plazo.

La popularidad de esta opción también refleja cambios sociales y económicos. Los jóvenes y adultos buscan reducir riesgos y asegurar un futuro estable para ellos y sus familias. Por eso, cada vez más españoles eligen preparar oposiciones como una verdadera estrategia de carrera profesional.

De tal manera, con esta predilección por las oposiciones, hay todo un mundo de opciones y cada una con sus respectivos pros y contras. Ha sido Sonia Pérez, la experta de Supera Oposiciones, la que ha explicado cada una.

La primera opción y la más, por así decirlo, fácil es Auxiliar Administrativo del Estado. "Solo necesitas la ESO. El temario es corto y de los más asequibles. La dificultad es baja. Es una de las puertas de entrada más comunes a la Administración Pública", indicó.

Pérez nombró también el puesto de Administrativo del Estado: "Requiere Bachillerato. El temario es algo más extenso que el de Auxiliar, pero sigue siendo asequible. La dificultad es baja-media".

La siguiente opción era la Auxilio Judicial. La experta apuntó que "el temario es breve en comparación con Tramitación o Gestión. La dificultad es baja-media".

Asimismo, con mayor dificultad estaría el puesto de Tramitación Procesal (Justicia). "Se exige Bachillerato. El temario es similar al de Auxilio, aunque un poco más amplio. La dificultad es media", afirmó.

Otro puesto bastante asequible es el de Gestión de la Administración Civil del Estado ya que es un puesto que, si bien requiere de un grado universitario y el temario es más denso y técnico, ofrece muy buenos sueldos. "La dificultad es medio-alta", contó.

Por último, la última oposición que designó Pérez fue la de Técnico Auxiliar de Informática (TAI). "Con tener el Bachillerato es suficiente. Además, el temario es asequible y la dificultad baja-media. Hay muchas plazas disponibles y las notes de corte suelen ser bajas", sostuvo la experta.

Sonia Pérez finalizó su participación explicando que, pese a que en general una oposición no es de lo más fácil, "ahora es el momento y hay plazas masivas por todo el país". Más específicamente: 36.588. Por tanto, es la oportunidad de todos aquellos que deseen hacerse funcionarios.

En resumen, aunque ninguna oposición es completamente sencilla, ya que todas exigen de una preparación previa, sí que existen vías accesibles para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional.

Así, cuerpos como Auxiliar o Administración del Estado ofrecen un temario más manejable y una buena puerta de entrada a la Administración Pública. Con dedicación y planificación, prepararse para estas oposiciones puede convertirse en una inversión segura para el futuro.