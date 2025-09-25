Eduardo Jalón, profesor, muy rotundo: “Una FP no debería ser para jóvenes, sino para personas sin suerte en la vida”

Edu Jalón es profesor de matemáticas, conocido en redes sociales como 'Las Matemáticas de Jalón', y recientemente publicó un vídeo en su canal de YouTube compartiendo su reflexión sobre el sistema educativo español.

A modo de contexto, el profesor se enteró de que un alumno decidió abandonar el Bachillerato para cursar una Formación Profesional (FP). Esta situación dejó al docente valorando si el alumno hizo lo correcto.

Jalón defiende que el Bachillerato es un nivel básico, incluso menciona que debería ser obligatorio, a pesar de su dificultad. No obstante, la Formación Profesional puede llegar a tener más atractivo, ya que da la oportunidad de trabajar y conseguir ingresos.

"Lo veo muy estúpido"

El profesor de matemáticas contó que el alumno ya le había mencionado que quería dejar el Bachillerato e incluso había repetido un año, pero Jalón lo convenció o "animó" a seguir con sus estudios.

Lo describió como una persona "frágil en el sentido emocional", con mucha ansiedad y que "se agobiaba cuando tenía que estudiar". Así, recientemente este alumno le comunicó que dejaba los estudios y optaba por una FP.

De esta forma, el profesor de matemáticas compartió su reflexión sobre la decisión de dicho alumno. "Ya desde el año pasado me dijo que quería cambiar a FP y yo le dije que habiendo pasado todo primero de bachillerato, es tontería".

Con esto, señaló que sin intención de que parezca un "prejuicio, ni soberbia, ni prepotencia, ni nada", manifestó que "considero que una FP de grado medio no debería ni plantearse para una persona joven".

"Sino a una persona mayor que no ha tenido suerte en la vida y que no ha podido estudiar lo lógico que es la secundaria y el bachillerato", continuó expresando.

También acotó que "no sé qué tardan en ponerlo (el bachillerato) obligatorio". Así, comentó que ve la decisión de su alumno como "muy estúpida" y le aconsejó que "no, tío, no lo hagas".

Explicó que entiende el atractivo de ir por el camino de una Formación Profesional: "A mediados del segundo trimestre empiezas a trabajar y encima te pagan, entonces te metes en la cabeza que es más fácil y cobras dinero a los 16 años o 17 años".

A esto añadió que si es una persona que no le gusta estudiar, esto también es un pensamiento que pesa en la balanza a la hora de tomar la decisión: "Dices para qué voy a estar en Bachillerato si no me gusta estudiar, me agobio o lo paso regular".

Así, a raíz de esto, reflexionó que "a mí me preocupa mucho que vosotros os terminéis rindiendo en algo que, me parece a mí, es básico para la vida".

Como expuso Jalón, el bachillerato da la opción a los alumnos a ir a la universidad, ya que sin dicho título no está permitido. No obstante, señaló que además "tú a tu cabeza le estás diciendo que si no te gusta algo y tienes la opción de dejarlo, lo dejas".

"Es algo que forma parte de tu obligación como estudiante", expuso, "va intrínseco en el ciclo de formación agobiarse, pasarlo mal, tener crisis existenciales de creer que eres tonto y que no sirves para esto (...) es natural y normal".

De esta forma, el profesor de matemáticas concluyó su crítica y reflexión señalando que esta serie de momentos más amargos "a mí todo eso me hizo más fuerte".