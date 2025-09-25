Una dependienta española no se corta sobre su trabajo en Suiza: "Pagan mejor que en Zara"

La experiencia de una dependienta española en Zúrich ha despertado interés en redes sociales. Sara Álvarez compartió cómo es su día a día en el trabajo en Suiza, comparando condiciones de trabajo y salario frente a cadenas conocidas como Zara.

¿Cómo consiguió la dependienta española su trabajo en Suiza?

Según Álvarez, el proceso fue más sencillo de lo que muchos creen. Explicó que no le pidieron alemán para la entrevista de trabajo, ya que en Zúrich el equipo es internacional y todo se maneja en inglés.

“La entrevista es en inglés, todo el proceso de selección es en inglés”. Además, aclaró que “el idioma con el que se trabaja es el inglés”.

Sara, que ya lleva un año y medio trabajando en la tienda Brandy Melville en Suiza, comentó además que obtuvo el puesto tras seguirlos en su cuenta en redes sociales, y estar atenta a las publicaciones en donde se solicitan vacantes. También aclaró que en cualquier momento se puede enviar el currículum.

Diferencias con Zara y beneficios para los estudios

Al hablar de las condiciones laborales, Sara mencionó que “el sueldo lo pagan mejor que en Zara”.

“Es un poquito mejor... tampoco muchísimo”, puntualizó. Además, destacó que la flexibilidad de horarios le permitió terminar sus estudios y ahorrar dinero mientras vive en Suiza.

En su balance personal, aseguró que, aunque todo trabajo tiene retos, valora la oportunidad de haber conocido a personas increíbles y la estabilidad que encontró fuera de España. La joven española ya hace 3 años que trabaja en Suiza.

Lo que hay que saber para trabajar en Brandy Melville

Proceso de selección en inglés.

Sueldo superior al de Zara .

Flexibilidad de horarios.