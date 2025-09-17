César Rivero (30), inversor inmobiliario: “He sobornado a una inmobiliaria que había publicado un piso que quería”

César Rivero es un joven emprendedor que se dedica a las inversiones inmobiliarias. El alicantino habló en el podcast WorldCast sobre su experiencia en el sector de las inversiones.

Todos los inversores inmobiliarios tienen estrategias para hacerse con los pisos que les interesan, reformarlos y venderlos. Algunos compran pisos okupados, otros se enfocan en pisos con algún problema que rebaje su valor y Rivero también tiene su estrategia.

De esta forma, el inversor compartió sus estrategias para conseguir inmuebles. Sin embargo, hizo énfasis en algo que no forma parte de su estrategia: "En Idealista no hay nada".

"Compites contra peces gordos"

Rivero comentó que en la búsqueda de oportunidades distingue entre "proveedores" y "productos", siendo los primeros "las personas que me ayudan a encontrar las viviendas" y los segundos los inmuebles.

"Tengo las alertas activadas y mis agentes comerciales también porque siempre aparece alguna perlita", subrayó.

Cuando aparecen estos inmuebles que Rivero calificó como 'perlita', añadió que "tienes que matarte y correr". Tanto es así que aportó como anécdota que "yo he llegado a sobornar a la inmobiliaria que había publicado una casa que me interesaba".

Expuso que llamó a la inmobiliaria diciendo que "si lo quitas ahora de Idealista te doy 5.000 euros extra, dame tu número de cuenta y te transfiero".

"He llegado a comprar un inmueble sin verlo, solamente por ver las fotos, cotejar con el catastro de la propiedad a ver que todo coincidía y reservar", continuó ilustrando el inversor sobre la rapidez con que hay que comprar estos inmuebles cuando salen al mercado.

La clave de esta rapidez consiste en que "compites con peces muy gordos", por lo que este factor es clave: "Si esperamos a la semana que viene no hay inversión, hay que cerrar ahora, te mando el estudio de viabilidad por email, me das el OK y transfiero, así vamos muchas veces", señaló.

Ahora bien, otra estrategia muy conocida por parte de los inversores inmobiliarios tiene que ver con la compra de pisos okupados. Esto es principalmente porque suelen ser mucho más baratos y, en teoría, basta con pagarle al okupa para que desaloje el inmueble.

Sobre esto, comentó Rivero que "nosotros trabajamos con directores de áreas inmobiliarias dentro de los bancos que hay muy buenas oportunidades".

Estos directores comparten aquellos inmuebles que pueden tener potencial con el inversor "antes de que se publiquen": "Nosotros tenemos una cesión antes con esa persona y le decimos 'oye tú me pasas y te llevas tanto'".

Por otro lado, agregó que "tenemos listas de pisos okupados, hay unas listas oficiales de pisos que están okupados, entonces contactas con los propietarios y lanzas ofertas, esto lo hago mucho con edificios".

Así, la oferta puede llegar a ser un 30 % o 40 % por debajo del valor del piso, según comentó el inversor; esta rebaja es porque "está okupado y te tienes que comer tú al bicho y sacarlo y lleva un trabajo".

Además, añadió que otra de las estrategias que utiliza es tener contactos en despachos de abogados que tramitan herencias y avisan cuando queda alguna vivienda que puede venderse.

Por último, comentó que otra estrategia que funciona es utilizar el marketing digital: "Hago un anuncio muy atractivo justamente tocando esos dolores de propietario de '¿Quieres vender tu casa en 24 horas? Te la compramos sin papeleo y sin preguntas'".