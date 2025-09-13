Gonzalo Bernardos (62), economista: “Se ha demostrado que cuando la administración quiere, los ricos también pagan”

El Impuesto a las Grandes Fortunas tiene como objetivos principales aumentar la recaudación fiscal, gravando a aquellos que tienen patrimonios que superen los 3 millones de euros, y armonizar la carga tributaria en todo el país.

De esta manera, el economista Gonzalo Bernardos habló en el programa Más Vale Tarde sobre dicho gravamen, calificándolo como "una de las mejores cosas que ha hecho el Gobierno".

Justificó su opinión abordando el impacto positivo de esta medida, señalando que este impuesto "ha aumentado la recaudación un 57,7% de 2022 a 2023".

El economista destacó que "parece que las personas que tienen mucho dinero tampoco se despeinan, porque hoy hemos sabido que España ha duplicado en 10 años el número de grandes fortunas que declaran más de 30 millones de euros".

Ahora bien, es importante recordar que en España ya existía un impuesto sobre el patrimonio; no obstante, era responsabilidad de cada comunidad autónoma aplicarlo.

Gonzalo Bernardos en 'Más Vale Tarde' laSexta

Así, algunas de estas, como Madrid y Andalucía, perdonaron este gravamen a sus contribuyentes. De esta manera, el Gobierno central decidió crear un nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

¿Cómo hizo el Gobierno para aplicar este impuesto? Bernardos explicó que "les ha dicho a las comunidades autónomas que si tú no aplicas el impuesto de patrimonio, es decir, si lo bonificas al 100 %, el dinero me lo quedo yo".

Y por otro lado, si las comunidades "suben los tributos y les gravas a las grandes fortunas, te lo quedas tú", continuó exponiendo. Así, la Administración se asegura de que aquellos con patrimonios especialmente grandes paguen impuestos.

"Ha sido maravilloso", opinó el economista, y justificó su apreciación con el dato previamente expuesto de que la recaudación de este impuesto ha aumentado más de la mitad entre 2022 y 2023.

"El número de millonarios, aquellos que tienen un patrimonio neto superior a 30 millones de euros, ha aumentado un 262%, los que pagan", continuó comentando el economista.

Esto, en parte, se traduce en que, según la Agencia Tributaria, la recaudación se ha disparado a 1.972 millones de euros, y el porcentaje de los llamados 'ultrarricos' que pagan el impuesto ha pasado del 27% al 99%.

Gonzalo Bernardos en 'Más Vale Tarde' laSexta

De esta manera, Bernardos manifestó: "¿Qué queda demostrado? Que cuando la Administración quiere, los ricos también pagan".

Es importante explicar que este gravamen se aplica al patrimonio neto del contribuyente, es decir, se tiene en cuenta la totalidad de los bienes y derechos de contenido económico, restando deudas y obligaciones.

Por ejemplo, bienes como viviendas, depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, acciones y participaciones en empresas, seguros de vida, vehículos y joyas, entre otros, entran dentro del patrimonio neto.

Ahora bien, existen exenciones para este impuesto. Principalmente son tres 'descuentos' aplicables que reducen la cantidad a pagar.

Con esto, hay 700.000 euros de la fortuna total que no se tienen en cuenta. En segundo lugar, para el cálculo del importe a pagar, los primeros 300.000 euros de la vivienda habitual tampoco se suman a la fortuna.

Por último, para los empresarios que trabajan o dirigen su propia compañía, es decir, que no son solo inversores, el valor de dicha empresa queda fuera del cálculo.