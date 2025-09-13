Carlos Villar descubre la nueva ‘joya de la corona’ de Protos y no es un tinto: “Es un vino de excelente complejidad”

Carlos Villar, director general de Protos, en el interior de las bodegas de Peñafiel. Iván Tomé EL ESPAÑOL

Protos es una de las bodegas más antiguas de España que está presente en tres Denominaciones de Origen (DO): Ribera del Duero, Rueda y Cigales. De esta última procede ‘Parcela de Sallana’, su reciente lanzamiento, un rosado con origen en la localidad de Cubillas de Santa Marta.

“Es un vino de paraje. Pretendemos que muestre su origen específico en cuanto a suelos y altitudes, con la típica mezcla de variedades tintas y blancas que tanta personalidad da a sus vinos”, afirma a EL ESPAÑOL Carlos Villar, director general de Bodegas Protos.

Y añade: “Buscamos un vino delicado, fino, expresivo y longevo. Para eso hacemos una larga crianza sobre lías y un paso por barrica usada de gran formato”.

“Excelente complejidad”

El vino está elaborado con 70% Tempranillo, 20% Garnacha Gris y 10% Albillo. Vides que están asentadas sobre un suelo de cascajo (canto rodado) y elevada altitud (800 metros). Circunstancias que aportan al vino finura, profundidad de sabor, frescura y buena intensidad aromática.

“Es un vino de excelente complejidad, tanto en nariz como en boca, donde marca las diferencias respecto a otras elaboraciones”, indica Villar.

Su color es rosa tenue pero muy vivo, con aroma de mediana intensidad, y notas cítricas, de fruta roja, de hueso y delicados tostados de fondo que con el tiempo desarrollará complejidad.

También hay notas de la madera de fondo ya que parte de su crianza en lías la realiza en barricas usadas de roble francés. Las mismas aportan textura y estructura en boca. El resto del vino pasa a depósito de acero inoxidable.

PROTOS PARCELA DE SALLANA

“En boca, la entrada es muy amplia y sedosa, y la sensación de volumen acompaña toda la boca. Final largo y duradero y buena capacidad de guarda”, añade el director general de Protos.

El hecho de envejecer en botella incrementará los matices aromáticos ganando en complejidad durante varios años.

“Es una propuesta elegante y versátil, ideal para quienes buscan vinos frescos, con identidad y espíritu contemporáneo”, concluye Carlos Villar.