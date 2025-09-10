Un jubilado del segundo país más rico de Europa elige España para vivir: “En Suiza no podría estar con mi pensión”

Hay paraísos a los que muchas personas querrían ir una vez se jubilan. Por ejemplo, a Tailandia. Eso es lo que han hecho algunos españoles porque, con los precios de allí, y su pensión de aquí, vivirían mucho mejor.

Sin embargo, hay otros ciudadanos, de otros países, que prefieren venir a España a disfrutar de su merecida jubilación. Y las razones que argumentan son las mismas que las anteriormente descritas.

Es el caso de Cristoph Jenny y su mujer, que han abandonado Suiza, el segundo país más rico de Europa después de Luxemburgo, por España. “En Suiza no podría estar con mi pensión”, afirmó en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3.

“Amor a primera vista”

El hecho de que Cristoph y su mujer eligieran España se debió a una visita que realizaron en los años 90 del siglo XX a la localidad malagueña de Frigiliana. Por aquel entonces, trabajaba en Madrid y unos amigos les invitaron.

“Fue amor a primera vista. Y ha sido un acierto total”, afirmó en televisión. “Siempre nos decíamos que en el futuro viviríamos en España.

Dicho y hecho. Cristoph se jubiló antes de tiempo y le quedó una pensión de 1.400 euros. Más o menos, la misma que a su mujer. Cantidad con la que les resultaba imposible vivir en su país de origen.

Porque, por ejemplo, y tal y como relató el jubilado suizo, sólo de seguro médico deberían pagar unos 1.500 euros al mes. “De alquiler, ni hablar. Y, de comida, imposible”, contó durante el programa.

Hablando de alquiler, el suizo puso como ejemplo el caso de su hija, que pagan al mes unos 3.500 euros. “En Suiza, por lo general, hay que multiplicar todo por cuatro respecto a España. Los ingresos y los gastos”, puntualizó.

Y es que, en Suiza, el salario medio de sus habitantes es el más alto del mundo (104.378 euros). Si se compara con el de España, la diferencia es abismal (31.698 euros). Es decir, más del triple.

Su PIB per cápita fue de 96.020 euros en 2024, ocupando el puesto número cinco mundial. Además, y según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas, los suizos son los que tienen mejor calidad de vida del mundo.