Revisa tus cajones si tienes billetes y monedas de 100 pesetas: valen miles de euros

Si se hiciera la pregunta a los españoles de cuántos tienen todavía monedas y billetes de 100 pesetas en sus casas, raro sería el ciudadano que no levantara la mano. Y eso que han pasado más de dos décadas desde que fueron sustituidos por el euro.

Otro punto que hay que tener en cuenta es que, hasta agosto de 2021, los españoles tuvieron la oportunidad de cambiar esas y otras pesetas por euros. Transcurrido ese plazo, los ciudadanos dejaron en sus cajones la friolera de 1.575 millones de euros en billetes y monedas de la antigua divisa.

Si eres de los que guardan tanto monedas como billetes de 100 pesetas (o veinte duros), conviene que les eches un vistazo. Porque dependiendo de una serie de características (año de acuñación, rareza, errores…), puede que tengas miles de euros en casa.

¿Cuáles son las 100 pesetas más valiosas?

Para muchos ciudadanos, la moneda y el billete de referencia fue el de 100 pesetas. De hecho, hubo tiendas de 'Todo a 100' pesetas. También era lo que costaba un café, por ejemplo, cuando entró el euro allá por 2002.

Pero esas 100 pesetas de ese café pueden transformarse en miles de euros dependiendo de la moneda o el billete.

¿Cuál es el billete o moneda con un valor facial de 100 pesetas más valioso? Se trata de una moneda que se puso en circulación en 1870.

En esa época, había en España un gobierno provisional tras la caída de Isabel II después de la Revolución Gloriosa. Tiene 36 milímetros de diámetro y 32,25 gramos de oro.

Moneda de 100 pesetas de 1870

De sus características, cabe reseñar que en el anverso aparece una efigie que simboliza la soberanía nacional, mientras que en el reverso aparece el escudo oficial monárquico de la época.

¿Cuál es su valor? En la última subasta en la que se puso precio a la misma, llegaron a pagarse 150.000 euros.

El precio inicial de la puja, organizada por Soler & Llach, era de 130.000 euros. Y hablamos de 2016, por lo que su valor seguramente se ha incrementado.

Que se pagase tanto por ella se debe a que, entre otras razones, se encontraba en perfecto estado de conservación. Además, conviene recordar que sólo se acuñaron una docena de piezas.

¿Qué otras piezas tienen un buen precio?

Más allá de esta moneda, hay otras que sin tener tanto valor, pueden conseguir cifras interesantes en las pujas numismáticas. Es el caso de la moneda de 100 pesetas de 1897. Redonda, con 36 milímetros de diámetro, tiene 32,25 gramos de oro de ley de 900 milésimas.

En el anverso se puede leer "Alfonso XIII por la Gracia de Dios 1897", mientras que en el reverso la leyenda es “Rey Constl. de España 100 pesetas”. La tirada fue de 810 ejemplares. Su precio en las pujas está sobre los 3.000 euros.

Moneda de 100 pesetas de 1897

A partir de aquí, las monedas de 100 pesetas desinflan su valor. Por ejemplo, está la moneda de Franco de 100 pesetas de 1966. Acuñada en plata, se acuñó entre 1966 y 1970, aunque la de más valor es la que tiene en la estrella el año 1969.

¿Por qué? Porque dicho año se acuñaron menos monedas: 4.500 monedas de un total de 56 millones.

Con todo, y dependiendo del estado, se pueden alcanzar los 400 euros. Para el resto de monedas, dependerá del precio de la plata.

Una cantidad similar se puede conseguir por la moneda de 100 pesetas de 1980, con la efigie del Rey Juan Carlos; mientras que las de 100 pesetas de 1992 ya se quedan en unos 100 euros.

¿Y los billetes?

Si ponemos el foco en el papel, dos son los billetes de 100 pesetas que han incrementado su valor. Uno de ellos data de 1970 y su precio puede llegar a los 1.500 euros en subastas.

¿Cómo se reconoce? En una de las caras tiene la imagen del compositor Manuel de Falla, mientras que en la otra están los jardines del Generalife. ¿Por qué se paga tanto por él? Porque en su reverso hay fallos de imprenta.

El otro billete es más antiguo y data de 1953. En el billete aparece la imagen del pintor Julio Romero de Torres, por un lado, y por otro, una de sus obras. Su precio, dependiendo del estado de conservación, puede rondar los 500 euros.