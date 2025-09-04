José Elías, empresario, advierte sobre la IA: "Un electricista cobrará 200 euros la hora y un abogado apenas llegará a los 20"

En una de sus numerosas charlas entre Eric Ponce y el multimillonario José Elías en su pódcast Búscate la Vida (@BLVpodcast), el dueño de la cadena de supermercados de congelados La Sirena ha hablado del mercado laboral.

Siempre defensor de los oficios tradicionales, ha asegurado en numerosas ocasiones que un fontanero o un electricista acabará ganando más dinero que un abogado o un ingeniero por la falta de oferta existente.

En esta ocasión, ha asegurado que "mientras un abogado trabaja 17 horas al día, un electricista gana 200 euros por arreglo", lo que hace que realmente un abogado de un gran despacho no tenga más beneficios que un electricista.

José Elías explica que un electricista "hace nueve horas y una está desayunando", y asegura que no conoce a ningún profesional de la electricidad "que no tenga piso y como seas bueno y no te paguen bien, levanta la mano".

El empresario explica que a uno de estos profesionales no se le puede pagar menos de 1.700 euros, ya que "con tres remiendos te los ha ganado". Además, explica que "la mayoría cogen y el fin de semana no van porque se van a hacer un remiendo por la mañana y se levantan 600 euros".

¿Cuánto gana un electricista en España?

En los últimos años, se ha apreciado una escasez de trabajadores en el sector eléctrico, de manera que son muchas las empresas que tienen que renunciar a proyectos por la falta de profesionales cualificados expertos que quieran dedicarse a trabajar como electricistas.

Hoy en día, cada vez existen menos personas que deciden trabajar en este sector, al mismo tiempo que se estima que el número de profesionales del sector que se necesitarán aumentará cada año en más de 500.000 personas, según diferentes estudios.

De esta manera, se prevé una situación compleja a medio-largo plazo por la falta de relevo generacional, y esto no tiene que ver demasiado con su salario, ya que en muchos casos es alto, sino por el cada vez menor interés por este tipo de oficios tradicionales.

Aunque el salario promedio de un electricista en España se sitúa en torno a los 20.900 euros anuales, lo que supone unos 1.740 euros mensuales, que para muchos no resulta especialmente atractivo, hay profesionales del sector que superan con creces esas cifras.

El salario de un electricista depende de diferentes factores, como la ubicación geográfica, la empresa para la que trabaje o las responsabilidades específicas que pueda tener. Además, aumenta según el nivel de formación y la experiencia, así como por pluses contractuales que el trabajador pueda tener.

Ventajas e inconvenientes de ser electricista

La profesión de electricista es una ocupación que requiere de la adquisición de un conjunto de habilidades con las que poder acceder a una gran cantidad de oportunidades laborales. Sin embargo, como sucede con cualquier otro trabajo, tiene sus pros y sus contras.

Estos profesionales realizan diferentes tareas relacionadas con los equipos eléctricos de edificios residenciales y comerciales, pero también trabajan en estructuras externas que se aprovechan de la electricidad, como torres de telefonía móvil o postes eléctricos.

Además, también desempeñan otras tareas como las instalaciones de todo tipo de equipos electrónicos, reparaciones de dispositivos o sistemas eléctricos, labores de mantenimiento, elaboración de planos e inspecciones periódicas, entre otros.

Pros de ser electricista

Los electricistas tienen grandes oportunidades laborales, ya que tanto empresas como instituciones o particulares necesitan de sus habilidades y conocimientos para desempeñar diferentes labores.

Se trata de un trabajo que ofrece muchas posibilidades y en el que, además, existen algunas posibilidades de promoción profesional y especialización. Este es el caso del montador eléctrico, electricista de paneles solares, electricista industrial, electricista de automoción…

Por otro lado, hay que destacar que no siempre se requiere titulación, pues no existe un requisito explícito que indique que una persona necesita un título para trabajar como electricista.

No obstante, la formación siempre será importante para hacer un buen trabajo y realizarlo de manera segura. Además, será clave a la hora de diferenciarse del resto de candidatos a ocupar un puesto de trabajo en una empresa.

También tiene a su favor que permite acceder a un buen salario, el cual, como ya hemos comentado, puede depender de diferentes factores. En cualquier caso, ante la escasez de profesionales, cada vez serán más demandados y el sueldo aumentará en el futuro.

Los electricistas también tienen perspectivas laborales positivas, sobre todo por un futuro en el que serán necesarios para la instalación de fuentes de energía renovables. Igualmente, brinda oportunidades de autoempleo.

Contras de ser electricista

Más allá de las ventajas que lleva asociadas el hecho de trabajar como electricista, también hay algunas contras que hay que tener en cuenta, siendo una de las más evidentes la preocupación por la seguridad.

Trabajar en esta profesión conlleva una serie de riesgos, ya que la electricidad es peligrosa. Para evitar posibles lesiones, estos profesionales deben seguir estrictos procedimientos de seguridad. Algunos de sus mayores riesgos son: descargas eléctricas, quemaduras, cortes y caídas.

Igualmente, son profesionales que pueden tener que lidiar con condiciones ambientales desfavorables, realizando labores tanto en interiores como exteriores, habiendo tanto frío como calor e incluso lidiando con la lluvia o la nieve.

Para algunas de sus tareas tienen que subir escaleras o situarse en plataformas elevadas que los deja expuestos al peligro de caerse. Otro inconveniente es que, a menudo, los programas de aprendizaje tienen una larga duración.