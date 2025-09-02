Un camarero lee la reseña de un cliente y no da crédito: “Este plan de venganza no es justo. Son rabietas de la gente”

Las reseñas en línea suelen ser muy útiles para orientarse sobre la calidad de algún restaurante o bar. Por este mismo motivo, son importantes para los responsables de estos establecimientos, que quieren atraer clientes y cuidar su imagen.

Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, publicó a través de sus redes sociales el análisis de una reseña negativa que un cliente dejó a un restaurante por un error del personal, la cual Soriano calificó de vengativa.

El camarero aprovechó la oportunidad para dar visibilidad a una complicada situación a la que se enfrentan estos establecimientos con las reseñas, ya que muchas veces hay clientes que ponen valoraciones negativas sin saber el daño que hacen a estos negocios.

"Yo alucino con estas cosas"

Soriano comenzó leyendo la reseña: "Se nos cayó en la mesa un café y tuvimos que limpiarlo con servilletas en vez de venir uno de los camareros con una bayeta. Cuando ya por fin se dignaron a venir, ya casi no hacía falta".

"Claro está que pedimos otro café y nos lo cobraron, cuando lo normal en hostelería es decirle al cliente que no se lo cobras, pero bueno, con no volver está solucionado aquí", terminó de leer.

Agregó que la valoración final dada al establecimiento fue de "comida, 1 estrella; servicio, 1 estrella; ambiente, 1 estrella".

Después de leer la reseña de una estrella, comentó con indignación: "Yo alucino con esas cosas de que porque a lo mejor no han tenido lo que ellos esperaban, puntúen el resto en plan de venganza".

En otros vídeos de sus redes sociales, el camarero ya ha hecho mención de este problema. En ellos, denuncia que es un sistema en el cual no se filtra si lo que se dice es cierto o lógico, lo que hace mucho daño a la reputación de los locales.

Con esto denunció que "no es justo ni para los trabajadores ni para el restaurante, no entiendo por qué la gente hace esto, estas rabietas".

Así, agregó que para evitar que este tipo de reseñas que constituyen "rabietas" ocurran, "deberían pasar muchísimos filtros en tema de reseñas y eliminar reseñas que no son constructivas".

Respecto a esto último, es conveniente recordar que las reseñas de los restaurantes y locales, en teoría, además de servir de orientación para los consumidores, también funcionan para ofrecer un punto de vista constructivo a los dueños y animarles a que mejoren.

Sin embargo, si se utilizan para hacer énfasis en un error y dañar al establecimiento, no cumplen correctamente con su objetivo. Además, Soriano agregó que también se deberían eliminar aquellas reseñas que "no son fiables o son pataletas como esta".