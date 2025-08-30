Una analista social no se guarda nada y alerta: "En España la meritocracia no existe, la riqueza está en las herencias"

La socióloga Miriam Jiménez y una imagen generada por IA donde se represente la meritocracia. ChatGPT

Son muchos los jóvenes españoles que deciden aventurarse a estudiar una carrera, se gradúan y a la hora de conseguir un trabajo...no todo es tan fácil como parece.

Esta creencia de que a través del esfuerzo y los méritos se valora para el desempeño de puestos laborales, económicos o sociales, se conoce como meritocracia.

No obstante, ya sea por las herencias o por la falta de oportunidades, son muchos los expertos que consideran que la meritocracia no es algo real en nuestro país.

La meritocracia en España

En España, la idea de que el esfuerzo garantiza el éxito suena más a un ideal que a la realidad. La meritocracia parece un concepto extranjero, ya que el futuro depende más de la familia y los recursos heredados que del talento o la dedicación personal.

Las oportunidades no se reparten de manera equitativa: heredar una casa, un capital o conexiones puede ser más decisivo que cualquier esfuerzo individual. La desigualdad se refleja en la educación, el empleo y la movilidad social, condicionando la vida de millones.

Aun así, reflexionar sobre la meritocracia es necesario. Comprender cómo conviven el mérito y las estructuras heredadas permite cuestionar la justicia social y pensar en un futuro donde el esfuerzo pueda realmente abrir caminos.

Así, el tema de la meritocracia frente a herencias llegó a LaSexta Xplica, donde expertos se dieron cita para debatir al respecto.

La socióloga Miriam Jiménez fue muy clara al respecto: "En España, la meritocracia no existe. En estos países, donde la familia es un sustento tan importante, donde no tenemos un Estado de bienestar como en otros países y no hay igualdad de oportunidades… en estos países, donde las oportunidades no son iguales para todos, heredar una casa es un sustento y asegura un futuro".

Las declaraciones de Jiménez crearon conversación en el plató, donde el economista Gonzalo Bernardos estuvo de acuerdo, parcialmente, con la opinión de la socióloga.

"Hay una serie de personas cuya situación de heredar acaba con la meritocracia. Por ejemplo, lo vemos en Cataluña. En Cataluña había muchas empresas textiles; estas empresas desaparecieron y otras siguieron, pero la familia conservó la riqueza," apuntaba Bernardos.

El economista explicó la realidad de nuestro país y cómo muchos tienen un gran patrimonio heredado y otros deben sobrevivir con lo poco que tienen.

"Muchas personas que heredaron no han trabajado, pero, en cambio, hay otras que venían de familias pobres y han mejorado notablemente. Para mí la meritocracia existe", señalaba.

Bernardos finalizó su participación dejando una reflexión sobre la meritocracia, indicando que es un concepto que sí que vivieron algunos de su generación.

"Muchos de los que formamos parte de la generación boomer nos hemos hecho a nosotros mismos gracias a nuestro esfuerzo y trabajo. El 79% de la riqueza viene del mercado inmobiliario. Si ahora la sociedad española es más rica es porque invirtió en inmuebles," afirmaba el economista.

Se estima que hoy en día el 73% de la desigualdad en la distribución de la riqueza en España proviene de las herencias. En otras palabras, heredar incrementa la riqueza de unos pocos mientras mantiene a la mayoría en desventaja. Un hecho que pone en evidencia la brecha entre la realidad y la meritocracia.