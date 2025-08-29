Una española en Alemania, tajante sobre la diferencia de precios: "Los que vivís en España estáis en una burbuja"

Muchos españoles piensan que como en España los salarios son inferiores a los del resto de Europa, los precios en países como Alemania, Francia, Suecia o Dinamarca son también mayores. Sin embargo, una joven española que vive en Alemania lo niega.

"Me da pena ser yo la que lo diga, pero los españoles que vivís en España estáis en una burbuja", comienza la joven en un vídeo que se ha hecho viral en TikTok porque asegura que los productos indispensables del día a día tienen un precio más asequible en el país germano.

Afirma que cuando aterrizó lo primero que le dijeron es que los salarios son superiores, pero que todo es más caro. Sin embargo, dice que "es mentira porque las necesidades básicas en Alemania son mucho más baratas".

Rompe el tópico

La joven sostiene que "la ropa es más barata, los productos electrodomésticos son más baratos; los móviles, las tablets, los ordenadores, los coches, la comida y el gimnasio es mucho más barato".

En cambio, la situación es diferente con los impuestos y el ocio. "Lo único que no es más barato, aparte de que se pagan más impuestos, es la vida en la calle. Si tú te vas a ir a tomar un café o una cerveza en un bar, te va a costar más caro", recalca.

El vídeo ha generado una oleada de respuestas de usuarios escépticos con la afirmación de la joven. Raquel, otra chica que vive en Alemania, contradice su versión y asegura que "todo es más caro que en España. La vivienda, la ropa, la comida, el transporte...".

Sin embargo, la joven detrás de la cuenta (@imarss8) argumenta que una compañera de trabajo alemana que estuvo de viaje en Alicante se mostró muy sorprendida por los elevados precios del país.

"Me dijo: '¿Por qué es tan caro España?' Incluso en los bares y restaurantes ella no notó mucha diferencia con respecto a Alemania, y eso que estaba en Alicante. Si llega a estar en Madrid o Barcelona...", narra.

Así, esta española apasionada del fútbol, zumba, la alimentación y que se define como adicta a la productividad, concluye su argumentación expresando que "me da mucha pena que los salarios en España sean de los más bajos de Europa y el estilo de vida más elevado que países como Alemania".

Españoles en Alemania

La relación de España con el país germano se remonta a los años posteriores a la Guerra Civil, en los que la profunda crisis económica provocó que muchas personas emigraran hacia territorio alemán, como visibilizó la famosa película '¡Vente a Alemania, Pepe!'.

Actualmente, hay 193.460 ciudadanos españoles registrados en Alemania, que representan el 1,4% del total de la población extranjera en el país, según los datos de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España.