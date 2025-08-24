Una desempleada estalla después de dos meses tramitando el paro: "Llamas y no está disponible el servicio"

Para aquellos que han quedado desempleados, concertar una cita con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para comenzar a cobrar el subsidio se ha convertido en una auténtica calamidad para quienes lo intentan.

Un número de teléfono que está fuera de servicio o una página web en la cual directamente no es posible pedir cita son algunos de los obstáculos que se han encontrado aquellos que intentan percibir el paro.

María Ángeles Manzano, tras dos meses intentando conseguir una cita, finalmente lo consiguió. No obstante, optó por contar su experiencia y todas las dificultades que enfrentó en el programa Y ahora Sonsoles.

La misión imposible de una cita para el paro

El primer paso que tuvo que llevar a cabo Manzano fue apuntarse al Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), trámite aplicable a las personas residentes en dicha comunidad autónoma, y registrarse como demandante de empleo.

"Ahí no tienes ningún problema, ahí te cogen el teléfono y te atienden rápidamente", manifestó la desempleada, agregando que "ahí lo que tienes que hacer es ir a firmar que si ellos te ofrecen un trabajo y tú se lo deniegas, te retiran el paro".

"Ese es el primer paso obligatorio y en ese paso no puedes solicitar la prestación", especificó. En otras palabras, en este punto todavía no es posible pedir el paro ni la cita para el mismo.

Una vez realizado este trámite, comienza la aventura de pedir la prestación por desempleo: "En mi caso, en principio, solo podía pedirlo por teléfono donde solo hay un número al que podéis intentar llamar y veréis que pone fuera de servicio".

"Puedes llamar cualquier día y a cualquier hora que no está disponible el servicio", recalcó la afectada por la situación.

La alternativa a esta opción para intentar hacerse con la preciada cita del paro es la página web del SEPE, donde técnicamente no es posible solicitar la cita.

"Cuando tú la solicitas y te dicen que no te la pueden dar tú tienes que solicitar que te manden un email como que tú lo has demandado, yo tengo más de 50 emails".

Sin embargo, a pesar de los obstáculos, Manzano consiguió finalmente una cita para solicitar la prestación por desempleo: "Después de dos meses la conseguí".

La historia de Eva con el SEPE

Otra de las afectadas por este problema es Eva Smith, que también participó en el programa y lleva tres meses esperando cita para pedir el paro.

La situación de Smith roza lo preocupante porque explicó que en todo el tiempo que ha estado esperando "ya no cobro nada", a pesar de que comenzó el trámite mucho antes de dejar de cobrar para, precisamente, evitar esta situación.

María Ángeles y Eva Smith en 'Y Ahora Sonsóles' Antena 3

"El otro día estuve dos horas y media al 060 que es el de la Generalitat de Catalunya y después de todo ese tiempo que los primeros minutos te cobran, luego se supone que ya no te cobran, veremos; me ayudaron pero no me dieron cita previa", espetó.

En el caso de esta afectada, lo que busca es renovar la prórroga del subsidio, lo cual tiene que hacer antes de que acabe dicha prestación porque, si no, "te quedas sin nada".

Sin embargo, para su mala fortuna, a pesar de estar esperando tres meses, aún no ha conseguido una cita para renovar su subsidio por desempleo.