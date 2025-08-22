Mercadona actualiza su calendario: así serán sus nuevos horarios a partir del 1 de septiembre de 2025

Con el final de la temporada estival, Mercadona ha decidido poner punto y final a la ampliación de horarios que venía aplicando desde finales de junio en buena parte de sus tiendas situadas en destinos turísticos.

Durante esos meses, la cadena valenciana adaptó su calendario para dar respuesta al aumento de clientes en zonas costeras y en municipios con gran concentración de visitantes.

Estas modificaciones temporales, que se repiten cada verano, se complementaron con la incorporación de miles de empleados para garantizar la atención en los supermercados.

Este cambio se tradujo en cierres más tardíos (hasta las 22:00 horas de lunes a sábado) y en la apertura dominical de unos 300 locales, habitualmente de 9:00 a 15:00.

La medida se concentró en comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Canarias, Galicia y Murcia, donde el incremento de turistas y de segundas residencias hace que la demanda en supermercados se dispare.

Para sostener este esfuerzo, Mercadona recurrió también a la contratación de miles de trabajadores temporales, un refuerzo que permitió agilizar la atención en tienda en los momentos de mayor presión de clientes.

Estas incorporaciones forman parte de la estrategia que la empresa viene aplicando cada verano para asegurar la calidad de su servicio sin comprometer la organización interna, un aspecto clave dentro de la compañía.

Fin de las aperturas especiales

A partir del 1 de septiembre, los más de 1.600 supermercados de la compañía volverán a cerrar sus puertas a las 21:30 horas de lunes a sábado.

Además, quedarán suprimidas las aperturas dominicales y en festivos, salvo contadas excepciones muy localizadas.

Con esta decisión, Mercadona recupera una política empresarial asentada en la conciliación laboral de sus trabajadores y en la previsibilidad para sus clientes.

Este modelo, que combina horarios claros y homogéneos con excepciones limitadas a la temporada alta, es parte de su forma de entender la gestión: ofrecer al cliente un servicio estable y, al mismo tiempo, garantizar a los empleados un marco de descanso.

Consulta de horarios online

Para evitar confusiones, Mercadona recomienda a los consumidores que verifiquen el horario exacto de su supermercado habitual a través del buscador disponible en su página web y en la aplicación móvil.

Esta herramienta permite filtrar por municipio, código postal o dirección concreta, facilitando la planificación de las compras y evitando desplazamientos innecesarios.