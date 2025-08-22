José Elías, empresario, lo tiene claro sobre la IA: "Un fontanero cobrará 200 euros la hora y un abogado dejará de ser necesario"

La irrupción de la inteligencia artificial ha hecho que muchos se muestren preocupados por su futuro laboral, ya que este avance tecnológico se ha convertido en una amenaza para muchas profesiones, que se podrían ver reemplazados por este a medio-largo plazo.

Al respecto de la IA, cada vez más utilizada por las empresas para reducir costes y optimizar procesos, se ha pronunciado el empresario José Elías, que tiene claro cuáles serán esos profesionales que no tienen nada que temer por ella.

El dueño de la cadena de supermercados La Sirena y fundador de Audax Renovables, que posee una de las grandes fortunas del país, según la Lista Forbes, no duda a la hora de hablar del impacto de la IA en los trabajos.

Tiene claro que la IA cambiará por completo el panorama laboral al cambiar el valor de ciertas profesiones y destaca que algunos trabajos como el de abogado, ingeniero o arquitectos se pueden ver afectados por dos motivos principales.

El primero de ellos es la saturación del mercado con estos profesionales que genera una sobreoferta al mismo tiempo que la IA es capaz de sustituir a las personas en algunas de sus tareas, y este es un problema que irá a más con el paso del tiempo.

Esto se debe a que la inteligencia artificial podrá automatizar la mayoría de los procesos y acciones que estas profesiones realizan, lo que hará que la labor humana se limitará solo a supervisar, lo que implicará que se necesitarán menos personas trabajando en estos puestos.

Sin embargo, José Elías destaca que al mismo tiempo hay otras profesionales que, en un mundo cada vez más digital, saldrán reforzadas y que estarán realmente bien remuneradas, aprovechándose precisamente del auge de la IA.

Todo partirá de la oferta y la demanda, y es que el empresario destaca que hay algunas carreras o profesionales que apenas van a cambiar y que cada vez habrá menos profesionales dedicados a ello.

Este es el caso de los trabajos manuales, como electricistas, fontaneros o mecánicos, ya que son tareas muy complicadas de automatizar y en las que la inteligencia artificial tardará mucho más tiempo en llegar.

Según José Elías, "un fontanero cobrará 50, 60 o 200 euros la hora" y que si hay escasez de profesionales de este tipo, los que se dediquen a ello tendrán la posibilidad de subir sus tarifas.

Con sus palabras, el empresario no quiere que las carreras universitarias pierdan valor, pero destaca una situación problemática que cada vez es más real y que implicará que la sociedad tenga que afrontar un cambio de mentalidad.

La IA amenaza decenas de empleos

El auge de la inteligencia artificial es un hecho, y cada vez podemos encontrarnos con que esta tecnología se encuentra cada vez más presente en nuestro día a día. Actualmente, ya no solo lo usan las empresas, sino que los propios ciudadanos recurren a la IA para infinidad de consultas.

Las posibilidades de esta tecnología son numerosas y, aunque ya nos dejan asombrados muchas de sus capacidades actuales, aún tiene mucho margen de mejora, con lo que ello puede suponer a diferentes niveles.

Esto puede tener muchas ventajas, pero al mismo tiempo genera una serie de inconvenientes, entre los que se encuentran el miedo a que las máquinas y la IA nos reemplacen en el trabajo.

Aunque esto ya está sucediendo en determinados ámbitos, sobre todo en tareas pesadas, repetitivas y peligrosas, poco a poco las habilidades de la inteligencia artificial van teniendo cada vez más presencia en el terreno laboral, lo que dejará a muchas personas sin trabajo.

Hay muchos expertos que aseguran que la IA es una herramienta y un complemento para el trabajo, y que en muchos de los casos la tecnología no va a suponer una amenaza real, otros no comparten esta visión.

De hecho, el gigante tecnológico Microsoft, ha publicado junto a la Universidad de Cornell un nuevo estudio en el que hace hincapié en cómo la IA va a tener impacto sobre más de 80 profesionales de la actualidad, destacando que para muchas de ellas es una seria amenaza.

La empresa cofundada por Bill Gates desvela los empleos que tienen más posibilidades de ser reemplazados por la IA, entre los que se destacan los grupos de trabajo del conocimiento como computación y matemáticas; oficinas y tareas administrativas; y ocupaciones como ventas.

Asimismo, son una amenaza para aquellas profesiones basadas en la recopilación de información y redacción, pues son las tareas que la inteligencia artificial consigue completar con mayor éxito.

Igualmente, hay otros profesionales que pueden verse seriamente amenazados, como: intérpretes y traductores, historiadores, correctores y revisores de texto, programadores de máquinas CNC, matemáticos, asistentes estadísticos, escritores y autores y representantes de ventas.

Si bien es cierto que nadie puede predecir lo que sucederá en el futuro, y que en muchos de estos trabajos los profesionales se pueden beneficiar del uso de la inteligencia artificial, al mismo tiempo puede llegar a convertirse en algo peligroso para muchos de ellos.

Desde hace tiempo, los expertos en el terreno tecnológico advierten de que la IA puede acabar con algunas profesiones de la actualidad, lo que llevará a los trabajadores a tener que reinventarse.

Sin embargo, al mismo tiempo que algunos empleos desaparecen, también surgirán otros nuevos que abrirán las puertas a todos aquellos que quieran ver en esta tecnología una aliada profesional.