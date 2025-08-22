Herminia, funcionaria de prisiones, sobre la realidad en las cárceles en España: “Cada 16 horas agreden a un funcionario”

Los funcionarios de prisiones en España llevan mucho tiempo hablando sobre las agresiones que sufren constantemente por parte de los reclusos. Tanto es así que en los últimos dos años ha habido más de 1.000 agresiones.

La última, que ha vuelto a reavivar el debate, fue en la cárcel de Sevilla I, donde un funcionario resultó herido tras intentar mediar en una pelea entre varios reclusos.

A raíz de esto, Herminia Salas, funcionaria en la cárcel de Sevilla I y delegada de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), habló sobre este tema en Espejo Público y las causas que han llevado a esta creciente ola de agresiones.

"Las prisiones están masificadas"

Salas comenzó comentando que hay agresiones como la mencionada anteriormente que "son comunes", pero hay otras como, por ejemplo, "un intento de estrangulamiento de un interno a un funcionario que tenía antecedentes graves de violencia", que no deberían ser comunes.

Aun así, la funcionaria enumeró tres ejemplos de agresiones a funcionarios que habían ocurrido recientemente, además de la mencionada, de violencia física y sexual a trabajadores que se encontraban solos en el momento del acontecimiento.

"Estas agresiones son el resultado de una política penitenciaria de buenismo que es opaca, irresponsable y que pone en peligro real a los trabajadores; es que cada 16 horas hay una agresión a un funcionario de prisiones", espetó Salas.

Así, destacó que una de las causas que ha llevado a esta situación es que "las prisiones están masificadas, lo cual conlleva una mala clasificación interior que permite que reclusos con antecedentes violentos y agresiones sexuales accedan a módulos de respeto".

Frente a esto, manifestó que los funcionarios piden que "nos reconozcan como agentes de la autoridad para que nos garantice la indemnidad y el respaldo que necesitamos".

Además, agregó que, "sobre todo, y muy importante, exigimos la implantación de un nuevo protocolo de agresiones que contemple la prevención, una respuesta rápida y apoyo psicológico y jurídico de las víctimas".

El inicio de todo es esta "mala clasificación interior" que mencionó la funcionaria, consecuencia de la masificación de las cárceles. Esto provoca que internos con antecedentes peligrosos acaben en módulos que no les corresponden y "eso no se puede permitir".

"En Sevilla I, que es un centro muy pequeño, hay módulos con 80 internos para un funcionario o dos como mucho", ilustró la trabajadora.

Herminia Salas, funcionaria en la cárcel de Sevilla I. Antena 3

Al haber tanta diferencia entre la cantidad de internos y funcionarios, continuó exponiendo Salas que "no tenemos medios ni materiales ni personales. Los centros no tienen el espacio de trabajo adecuado para que no nos comprometan la seguridad".

"Sería importante tener dispositivos de alarmas personales para que cuando un funcionario realice una entrevista o una intervención en solitario tenga garantizada su seguridad, y eso no existe", afirmó Salas.

Finalmente, agregó que cuando un recluso agrede a un funcionario, el procedimiento a seguir es que "se le abre un expediente disciplinario, en principio lo pueden meter en aislamiento, pero al día siguiente vuelve a estar en otro módulo distinto que puede ser incluso un módulo de respeto".

De esta forma, aseguró la funcionaria de la cárcel de Sevilla I que la sensación general de los trabajadores frente al manejo de estos conflictos es que "aquí no ha pasado absolutamente nada".