Un bombero no se corta y señala sus difíciles condiciones de trabajo: "Tenemos jornadas de 18 horas y un salario miserable"

Con todos los diferentes incendios repartidos por el país durante el verano, la profesión de bombero cobra especial importancia dentro de España. Al fin y al cabo, son la principal línea de defensa para prevenir que el fuego arrase con todo.

De tal manera, es un trabajo en el que viven mugándose la vida, llevando el riesgo al límite y que podría parecer que está recompensado de igual manera.

Sin embargo, lo cierto es que en gran medida se trata de una profesión con condiciones precarias y que en casos de peligro y riesgo, deben trabajar muchas horas extras en su jornada laboral y con un salario que no se equipara a su tiempo de trabajo.

Las condiciones del bombero

Al igual que otras profesiones como médicos o policías, el principal objetivo de un bombero es salvar vidas. Especialmente en las situaciones de peligro que vive nuestro país con esta ola de incendios en diferentes comunidades y localidades.

Para ser bombero es necesario superar unas oposiciones. En ese sentido hay dos tipos de bomberos: bombero urbano que trabaja para una Administración (local o C.A.) o bombero forestal. Este último tiene la misión de prevenir que el fuego se propague por la naturaleza y el medio ambiente.

Así, para ser contratado hay que cumplir diferentes pruebas teóricas, físicas, psicotécnicos, de personalidad y un reconocimiento médico. Por tanto, no cualquiera puede ser bombero y requiere de una preparación física y mental exhaustiva.

De hecho, en la Comunidad Autónoma de Madrid, los bomberos tenían planteado una huelga con servicios mínimos del 80% para mejorar sus condiciones laborales. No obstante, finalmente decidieron interrumpirla por la terrible situación de incendios que azota al país.

Por ello, con el gran momento de importancia que tienen los bomberos actualmente, ha vuelto a generar debate sobre sus condiciones laborales y que ha llegado al programa Hoy por Hoy en Cadena SER.

En su participación en el programa, un bombero de Castilla y León fue muy sincero a la hora de contar su realidad: "En mi caso, te puedo hablar de que, más o menos, el salario puede ser el mínimo: son 1150 euros más complementos. Ahí puedes, yo qué sé, llegar a 1400 €. Pero realmente eso es por las horas que cobras de peligrosidad, por incendios, y depende del mes, ¿no? Es muy variable".

Más allá de su sueldo que considera como "miserables", el bombero fue crítico con las largas jornadas de trabajo.

"Sobre todo las brigadas de tierra son las que peor condiciones tienen. Se las denomina Romeo, y se dedican a hacer trabajos de prevención en el monte en verano, con temperaturas de más de 30 °C. Igual pueden estar trabajando 4 o 5 horas, les llaman para un incendio y tienen que ir. A lo mejor pueden hacer 18 horas de trabajo y luego, al día siguiente, a volver a trabajar", señalaba el trabajador.

El bombero finalizó dejando una reflexión sobre su situación laboral. "Entonces, estamos viviendo una situación de precariedad y explotación laboral que tiene que reventar por algún lado, y esto hay que cambiarlo desde abajo", afirmaba.

"Yo creo que, con todos estos años que vienen por detrás, esta desgracia debería hacer que se replanteara un poco todo, y sobre todo que hubiera dimisiones y se asumieran responsabilidades políticas, porque estamos hartos", confesaba en el programa.