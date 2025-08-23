Una asesora inmobiliaria alerta sobre lo que está por llegar en la vivienda: “En los próximos años podríamos encontrarnos con..."

El sueño de muchos ciudadanos no es otro que el de poder ser propietario y adquirir una vivienda. Así, por ejemplo, el 23% de los españoles que no han intentado comprar una vivienda en el último año se plantea hacerlo en un plazo máximo de cinco años.

Así se desprende de un informe elaborado por Fotocasa. Ese porcentaje supone un crecimiento de tres puntos porcentuales respecto al 20% registrado en 2024.

En concreto, ese 23% se divide entre un 7% de ciudadanos que prevé adquirir una vivienda en los próximos dos años, y un 16% que se fija ese objetivo en un horizonte de entre dos y cinco años.

“Nos encontramos frente a la mayor potencial demanda de compra de la historia. Esta cifra indica que el interés por adquirir una vivienda en España se incrementa, es sólido e intenso”, afirma María Matos.

Pero la directora de Estudios de Fotocasa matiza que “la mayoría de quienes quieren hacerlo se sienten frustrados por condiciones económicas que les impiden dar el paso”.

Demanda latente

Matos indica una serie de factores que hacen que ese deseo de compra se quede en ‘agua de borrajas’ en muchas ocasiones. Entre otros, la falta de ahorro, la inestabilidad laboral y los altos precios.

“El problema se agrava porque la oferta de vivienda disponible no acompaña al ritmo de aumento de esta demanda latente”, remarca la directora de Estudios del portal inmobiliario.

Y añade: “Si esta tendencia continúa, en los próximos años podríamos encontrarnos con un mercado aún más tensionado, donde el desequilibrio entre oferta y demanda será cada vez más evidente y difícil de gestionar”.

¿Y cuál será el colectivo más perjudicado? “Nuestros jóvenes”, sostiene María Matos, que son, además, quienes lideran la intención de compra.

Así, entre los españoles de 25 a 34 años que actualmente no están buscando vivienda en propiedad, el 48% prevé comprar en los próximos cinco años. Se trata de un porcentaje once puntos superior al 37% registrado en esta franja en febrero de 2024.

Asimismo crece la expectativa entre los más jóvenes (de 18 a 24 años): el 39% contempla la adquisición a medio plazo, frente al 37% del año anterior.

A medida que aumenta la edad, la intención de compra disminuye drásticamente: entre los 55 y 75 años, apenas un 10% se plantea comprar vivienda en los próximos cinco años.