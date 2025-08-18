Luis Romaguera, asesor financiero, advierte: "Si tu piso cuesta 150.000 euros, necesitarás tener ahorrado..."

El mercado inmobiliario en España atraviesa una situación muy complicada, con muchos ciudadanos que se ven con grandes complicaciones para poder acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o adquiriendo la vivienda.

Es por ello por lo que muchos expertos dan su visión con respecto a la situación actual y lo que se necesitaría tener ahorrado para comprar una vivienda nueva. El asesor financiero Luis Romaguera ha aclarado lo que hay que pagar más allá del coste inicial del inmueble.

Comprar una vivienda en la actualidad no es algo sencillo ni barato, pues la oferta es muy escasa y la demanda muy alta, lo que provoca que los precios no dejen de aumentar. De hecho, el coste medio de una vivienda en España ya se encuentra por encima de los 171.000 euros.

Son muchos los expertos que alertan de que nos encontramos al borde del colapso, en una situación crítica que hace que el crecimiento económico del país esté en riesgo. Para quienes se plantean una compra, pese a todo, es importante conocer sus costes asociados.

Luis Romaguera ha explicado el dinero que realmente hay que tener ahorrado para comprarse una vivienda de 150.000 euros, desglosando cada uno de los gastos que habrá que afrontar en la operación de compraventa.

Lo que piden por 150.000 €

El proceso financiero para comprar una vivienda es mucho más complicado de lo que en un principio pueda parecer, ya que no es tan fácil como pedir un préstamo, pagar y empezar a vivir en ese inmueble, sin que haya muchos gastos a afrontar.

Romaguera explica que es necesario tener ahorrado un 20% de la entrada, por lo que, si hablamos de una vivienda de 150.000 euros, habrá que tener ahorrados 30.000 euros. Sin embargo, los gastos van más allá de esta cifra, y es que hay que tener en cuenta otros impuestos.

En función de la vivienda, el asesor financiero asegura que habrá que pagar entre 250 y 600 euros correspondientes a la tasación para la hipoteca. Para su cálculo de ejemplo, pone unos 300 euros más los gastos de la compraventa.

El proceso de compra de una casa en propiedad requiere de tiempo y paciencia, debiendo afrontar pequeños trámites que hay que ir afrontando progresivamente hasta firmar el documento final, y a lo largo del proceso los costes siguen aumentando.

A este gasto adicional hay que sumar los honorarios de la notaría, que se estiman entre el 0,2% y el 0,5% del precio de la vivienda, que para su ejemplo habla de 300 euros, a los que hay que sumar otros 150 euros que cuesta, "en el mejor de los casos" el registro de la propiedad, que supone un importe de entre el 0,1% y 0,25% del precio de la vivienda.

Asimismo, hay que sumar los costes de la gestoría que acompaña a lo largo de todo el proceso y que ofrece su asesoramiento, que tendrá sus propios honorarios, en torno a los 300 euros. Sin embargo, estos no son los únicos gastos que incrementan el precio final.

A ellos hay que sumar los impuestos de compraventa, de manera que, si la vivienda es nueva, habrá que pagar el IVA, que es un 10% sobre el precio de la vivienda. En este caso, unos 15.000 euros, aproximadamente.

De esta manera, el asesor financiero explica que, si alguien va a comprar una vivienda nueva de 150.000 euros, deberá tener ahorrados "unos 30.000 euros más todos los gastos e impuestos. En total serían unos 46.650 euros".

En cambio, si se habla de una vivienda de segunda mano, la situación es distinta y resultaría un poco más económica: "Serían 30.000 euros de entrada más todos los gastos e impuestos que sumarían en total 39.750 euros", destacó Luis Romaguera.

A pesar de ello, el experto en finanzas asegura que los tiempos van cambiando y también lo hacen las financiaciones de las entidades bancarias. Además, explica en que "todos los bancos ya no dan sobre valor de tasación, sino sobre precio de compra", como sí pasaba hace un par de años.

Lo que debes ahorrar para 250.000 €

La situación financiera para quienes quieren comprar un inmueble de 250.000 euros también es diferente, sostiene Luis Romaguera, si bien los trámites legales son iguales que en el caso anterior.

El asesor financiero destaca que antes de comprar una vivienda con hipoteca, hay que ser consciente de que existen dos tipos de gastos, que son los que se encuentran asociados con la hipoteca, que la da el banco, y los relacionados con la compraventa, que son ajenos a él.

"Respecto a los gastos de la hipoteca, necesitas tener ahorrados 50.000 euros para una vivienda de 250.000", asegura en otras de sus publicaciones en su cuenta de Instagram (@luis.asesor.financiero).

En este también habrá que pagar la tasación, y aunque muchos recalcan que no debería ser abonada por el cliente, puede suponer un desembolso de entre 400 y 600 euros en función de la vivienda. A ellos se suman los gastos de compraventa y los honorarios de gestoría y notaría ya comentados.

De esta forma, estima que para comprar un inmueble de 250.000 euros serían necesarios unos 66.700 euros, contando con todos los gastos e impuestos. Y Romaguera destaca que esta es una cifra muy difícil de alcanzar para gran parte de los españoles.