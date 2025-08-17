Castilla y León llega a la noche del domingo con cerca de 30 incendios activos. Once de ellos se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en León, Zamora y Salamanca, mientras que diez alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora, según el balance del Ejecutivo autonómico consultado a las 21.00 horas. La Consejería de Medio Ambiente advierte de una situación de "extrema gravedad y simultaneidad".

Los incendios más graves se concentran en León, Zamora y Salamanca. En León destacan los focos de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas, mientras que en Zamora permanecen activos los incendios de Porto y Castromil.

En Salamanca, San Cristóbal de los Mochuelos en Cipérez, con unas 10.500 hectáreas arrasadas, se convierte en el más grande de la historia de la provincia.

Además de estos fuegos de mayor gravedad, hay diez incendios en IGR 1 y otros siete de menor nivel en León, Salamanca, Palencia, Burgos y Ávila. La situación ha mejorado ligeramente en algunos focos, como Puercas y Molezuelas de la Carballeda, que han bajado a IGR 1, pero la región sigue bajo riesgo extremo.