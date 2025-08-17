La ola de incendios que sufre España en agosto ha arrasado ya casi 120.000 hectáreas, deja tres fallecidos y miles de desalojados.
Los principales focos siguen activos en Orense, León y Zamora. Con 19 incendios aún fuera de control, este es ya el tercer peor año de fuego en dos décadas. En la extinción trabajan 450 medios y 1.400 militares de la UME.
🔴Arden 115.000 hectáreas en 14 días de agosto: el fuego suma 3 muertos, miles de evacuados y 30 sospechosos detenidos
🔴Con la UME en la zona cero del incendio de Orense: "Este fuego es traicionero. El viento cambia y en nada lo tienes a tu espalda"
Incendios en España, última hora | Gran preocupación con el incendio de Jarilla (Extremadura)
El fuego que asola la localidad de Jarilla, en Extremadura, se mantiene desbocado, y genera especial preocupación el flanco norte.
Hasta el momento, ha arrasado 11.000 hectáreas, y en las próximas horas podría llegar a localidades cercanas, que también podrían ser desalojadas.
Incendios en España, última hora | La Rioja da por controlado el incendio de Peñas de Viguera tras afectar 1,4 hectáreas
El Gobierno de La Rioja ha confirmado que el incendio declarado este lunes en las Peñas de Viguera, bajo el Mirador de la Recleta, ha quedado oficialmente controlado, aunque permanece en vigilancia activa debido a su potencial riesgo sobre el pinar cercano. Se estima que el fuego afectó una superficie de 1,4 hectáreas.
En la extinción participaron tres agentes forestales, dos unidades de bomberos forestales con autobomba, un helicóptero de extinción, cuadrilla helitransportada, Bomberos de Logroño, Cruz Roja y Guardia Civil. El fuego afectó principalmente a vegetación baja, matorral y arbustos, y ya no supone un peligro inmediato.
Este nuevo incendio se suma a los ocho que han afectado a la comunidad en la última semana, incluyendo uno aún activo pero controlado en Mansilla (Pico Sancho). La jornada coincidió con alerta roja por altas temperaturas, aunque se espera un alivio térmico en La Rioja a partir de mañana.
Incendios en España, última hora | RENFE prolonga el corte de trenes entre Galicia y Madrid hasta primera hora del lunes
El servicio ferroviario ha comunicado que la línea de alta velocidad que une a Sanabria con Ourense se mantendrá cortada. Por tanto, todos los trenes entre Galicia y Madrid no circularán, por lo pronto hasta las 9:30.
A esa hora RENFE volverá a examinar la situación para valorar qué decisión tomar.
Incendios en España, última hora | Castilla y León roza los 30 incendios activos con diferentes fuegos de gravedad extrema
Castilla y León llega a la noche del domingo con cerca de 30 incendios activos. Once de ellos se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en León, Zamora y Salamanca, mientras que diez alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora, según el balance del Ejecutivo autonómico consultado a las 21.00 horas. La Consejería de Medio Ambiente advierte de una situación de "extrema gravedad y simultaneidad".
Los incendios más graves se concentran en León, Zamora y Salamanca. En León destacan los focos de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas, mientras que en Zamora permanecen activos los incendios de Porto y Castromil.
En Salamanca, San Cristóbal de los Mochuelos en Cipérez, con unas 10.500 hectáreas arrasadas, se convierte en el más grande de la historia de la provincia.
Además de estos fuegos de mayor gravedad, hay diez incendios en IGR 1 y otros siete de menor nivel en León, Salamanca, Palencia, Burgos y Ávila. La situación ha mejorado ligeramente en algunos focos, como Puercas y Molezuelas de la Carballeda, que han bajado a IGR 1, pero la región sigue bajo riesgo extremo.
Incendios en España hoy, última hora | Renfe vuelve a habilitar los trenes que conectan Madrid con Zamora
La empresa de transporte volvió a habilitar cuatro trenes especiales que conectan la capital con Zamora después de cortar la circulación a causa de los incendios.
Incendios en España hoy, última hora | Castilla-La Mancha declara riesgo excepcional por incendios y restringe actividades en zonas críticas
El Gobierno de Castilla-La Mancha declarará a partir de la medianoche de este lunes la situación de riesgo excepcional por posibles incendios en la región.
Durante este episodio, quedarán suspendidas las actividades previamente autorizadas en terrenos con índice de propagación muy alto o extremo.
Incendio en España hoy, última hora | El incendio de Yeres-Llamas amenaza La Maragatería, el operativo está en alerta máxima
El incendio de Yeres-Llamas de la Cabrera avanza con gran intensidad hacia La Maragatería, obligando al operativo a replantear estrategias ante un fuego "anómalo" y "virulento", según el director técnico Enrique Rey.
La sequedad acumulada, los combustibles finos y el viento han hecho que la cabeza del incendio alcance una intensidad "realmente bárbara", especialmente en El Bierzo, donde se protege Peñalba de Santiago y alrededores.
El perímetro del incendio alcanza los 120 km, de los que 20 están "fuera de capacidad de extinción". Rey espera mejores condiciones meteorológicas para un ataque indirecto con maquinaria y destaca la entrega del operativo, sobrepasado por la simultaneidad de incendios.
Incendios en España hoy | El fuego de Castilla y León llega a Cantabria
El fuego de los incendios limítrofes de Castilla y León y Asturias ha alcanzado de forma leve el municipio cántabro de Camaleño, aunque ya se trabajaba intensamente en la zona para controlar las llamas.
Un operativo de unas 70 personas, entre bomberos forestales, técnicos y miembros de Cruz Roja, se ha sumado a las labores de extinción y al Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Vega de Liébana.
Incendios en España hoy | Cataluña mantiene alerta por riesgo extremo de incendios y cierra 9 espacios naturales
La Generalitat mantiene para este lunes la alerta del plan Infocat por el peligro extremo de incendios en algunos puntos de Cataluña, y ha ordenado el cierre de nueve espacios naturales. Se pide máxima prudencia y que, ante cualquier indicio de fuego o humo, se llame al 112.
Los espacios naturales afectados son Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec d'Ares y Mont-roig.
Incendios en España hoy | Las llamas en El Payo arrasan 3.530 hectáreas y mantienen evacuados en Salamanca
La Junta de Castilla y León estima que el incendio declarado el 15 de agosto en El Payo (Salamanca) ha arrasado unas 3.530 hectáreas, según datos de la Consejería de Medio Ambiente.
El fuego, que alcanzó el nivel IGR 2 y obligó a evacuar a los vecinos, se encuentra actualmente en IGR 1. Se espera un cálculo más preciso del área afectada una vez extinguido.
Incendios España hoy, última hora | El fuego azota a tres nuevos municipios de Castilla-La Mancha: Horcajo, El Casar de Escalona y Fuensalida
Se han declarado tres incendios en Castilla-La Mancha, concretamente en Horcajo de los Montes (Ciudad Real) y en los toledanos El Casar de Escalona y Fuensalida.
El fuego en Horcajo se detectó a las 16:10 horas gracias a una llamada particular. Actualmente, siete medios terrestres y 31 efectivos trabajan en la zona, tras haber contado con 13 medios, incluidos dos aéreos, y 68 personas desde su inicio.
El incendio en El Casar de Escalona se detectó a las 15:12 horas. En la actualidad trabajan 13 medios, dos de ellos aéreos, y 62 personas; el dispositivo ha llegado a movilizar hasta 19 medios, cinco de ellos aéreos, y 72 efectivos.
Por último, el fuego en Fuensalida se detectó a las 15:32 horas. Ahora intervienen cinco medios terrestres y 18 personas, mientras que desde su inicio ya han participado 10 medios, tres de ellos aéreos, y 27 efectivos.
Incendios España hoy, última hora | Las llamas continúan provocando cortes de luz en Ourense
Los cortes de luz siguen en Ourense para facilitar la extinción de incendios. Entre sábado y domingo, municipios de Verín estuvieron hasta 10 horas sin suministro y otras localidades aún registran incidencias.
En Verín, el corte afectó desde las 16.00 horas del sábado hasta la medianoche del domingo, porque las líneas atraviesan zonas afectadas por el fuego. Oímbra y Monterrei también sufrieron interrupciones temporales.
Naturgy coordinó los cortes con los servicios de emergencia para garantizar la seguridad. Actualmente hay ocho incidencias activas en la provincia, incluyendo Viana do Bolo, Verín y San Cibrao das Viñas, ligadas a los incendios.
Incendios España hoy, última hora | El rey Felipe VI elogia la labor de la UME durante la ola de incendios
El monarca ha visitado el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), para agradecer su labor en la lucha contra la “tremenda voracidad” de las llamas.
Durante su intervención, llamó a la prudencia ciudadana y pidió seguir siempre las indicaciones de las autoridades para evitar riesgos. Los mandos trasladaron que la situación es "extremadamente crítica".
Felipe VI destacó la capacidad de liderazgo de la UME, expresó su orgullo por la entrega de sus integrantes y transmitió ánimo a todas las unidades.
Además, manifestó su intención de acudir a las zonas afectadas cuando las circunstancias lo permitan y reconoció el esfuerzo de los militares, que luchan contra un fuego que definió como un “monstruo que avanza con voracidad tremenda”.
Incendios España hoy, última hora | Los vecinos de Posada de Valdeón (León) reclaman efectivos para frenar las llamas
El municipio de Posada de Valdeón (León) ha alertado de la grave situación que atraviesan las localidades del valle por el incendio forestal de Barniedo de la Reina, que ya ha alcanzado el Parque Nacional de los Picos de Europa.
El Ayuntamiento denuncia que, pese a la movilización de equipos de extinción en la provincia, apenas se han visto efectivos en las inmediaciones de los pueblos, lo que ha generado gran preocupación.
Ante la falta de medios, los propios vecinos se han organizado para proteger sus viviendas y muchos de ellos se resisten a cumplir la orden de evacuación.
Esta situación aumenta el riesgo para la población en un contexto de altas temperaturas, humo persistente y deterioro de la calidad del aire. Por ello, el Consistorio reclama de forma urgente más recursos aéreos y terrestres, así como dispositivos que garanticen la seguridad de los habitantes y del entorno natural de los Picos de Europa.
Incendios en España hoy | El incendio de Barniedo obliga a evacuar 10 localidades cercanas a los Picos de Europa en León
La Junta de Castilla y León ha ordenado la evacuación de diez localidades situadas en el Valle de Valdeón y el Valle de la Reina, en el entorno de los Picos de Europa, debido a la complejidad del incendio forestal declarado en Barniedo de la Reina (León).
En concreto, los pueblos desalojados son Barniedo de la Reina, Espejo de la Reina, Villafrea de la Reina, Santa Marina de Valdeón, Cardiñales, Prada de Valdeón, Los Llanos, Soto de Valdeón, Caldevilla de Valdeón y Posada de Valdeón, según informó la Delegación Territorial de la Junta.
Las personas evacuadas que lo necesiten podrán ser acogidas en los albergues habilitados en Riaño.
Incendios en España hoy | El incendio de Jarilla calcina 11.000 hectáreas y el Ejecutivo extremeño estudia confinar La Garganta (Cáceres)
El fuego que, por sexto día consecutivo, sacude a la zona de Jarilla (Cáceres) ha afectado ya a 11.000 hectáreas de superficie, con 130 kilómetros de perímetro, según los últimos datos dados a conocer por la Junta de Extremadura.
De él, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha mostrado especial preocupación por la situación del flanco norte que, en estos momentos, continúa "desbocado".
Además, el consejero ha advertido en declaraciones a los medios, tras una nueva reunión del Cecopi en la tarde de este domingo, que "queda poco" para que el incendio llegue al límite geográfico entre Extremadura y la comunidad autónoma de Castilla y León.
Por otra parte, Bautista ha avanzado que el Ejecutivo extremeño no descarta confinar la localidad de La Garganta (Cáceres), medida que, ha matizado, se evaluará en la próxima hora.
Incendios en España hoy | Detenido un hombre de nacionalidad extranjera por incendiar una iglesia en Albuñol (Granada)
La Guardia Civil ha detenido este domingo a un hombre de nacionalidad extranjera por provocar un incendio en una iglesia de El Pozuelo, pedanía del municipio de Albuñol (Granada), según han informado fuentes oficiales.
El fuego ha tenido lugar sobre las 15.00 de esta tarde, concretamente en la iglesia de Santiago, ubicada en la pedanía de El Pozuelo en dicha localidad granadina, que ha sido provocado intencionadamente a manos de un varón del que aún se desconocen más datos.
A raíz de ello, el Arzobispado de Granada ha lamentado y trasladado "su firme condena" por este suceso a través de un comunicado, donde ha detallado que "una persona se encerró en el templo, provocando intencionadamente importantes daños materiales y contra los sentimientos cristianos".
Incendios en España hoy | España acepta ayuda de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia
España ha aceptado el ofrecimiento de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia para sumarse a la lucha contra los incendios que asolan el país y que se suman a los despliegues de medios civiles y militares españoles.
Después de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod) contra los incendios, fuentes del Ministerio del Interior han informado en una nota de prensa de que el Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM) sigue activado y que se están gestionando ofrecimientos de diferentes países.
La ayuda de estos países se sumarán a los trabajos que ya vienen haciendo todas las brigadas forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como sus medios aéreos, que están operando en distintos puntos de las zonas más afectadas por los incendios.
Incendios en España hoy | Vecinos de Castromil colaboran tras los incendios y alertan sobre daños y riesgo de nuevos focos
Tras los incendios, los vecinos de Castromil (Zamora) se han organizado para apoyar a los servicios de emergencia, refrescando las zonas afectadas y evitando que se reaviven los focos. A la vez, lamentan los daños económicos y el cambio en el paisaje que ha dejado el fuego en su localidad.
Incendios en España hoy | León se convierte en la provincia más castigada con 14 fuegos activos y más de 1.500 evacuados
La provincia de León es ya la más afectada por los incendios forestales de las últimas semanas, con 14 focos activos de distintos niveles de peligrosidad y 29 localidades desalojadas, lo que ha obligado a más de 1.500 vecinos a abandonar sus casas. El frente que más preocupa en estos momentos es el que avanza desde Ourense hacia la comarca del Bierzo.