-
Los vecinos de Soto de Viñuelas (Madrid) pueden regresar poco a poco a sus casas
El incendio iniciado ayer en Tres Cantos (Madrid) ya ha sido perimetrado por los servicios de emergencias, pero aún no ha sido controlado completamente.
La última novedad es que tras la reunión del CECOPI se ha decidido que a los vecinos de Soto de Viñuelas se les permitirá regresar paulatinamente a sus casas. No obstante, se mantiene la situación operativa 2 ante la previsión de tormentas con rachas fuertes de viento para esta tarde.
En cambio, los vecinos de la urbanización de Fuente El Fresno continúan desalojados de sus viviendas.
#IFTresCantos— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 12, 2025
Tras la reunión del
CECOPI del #INFOMA25 se ha decidido que a los vecinos de Soto de Viñuelas se les permitirá regresar poco a poco a sus casas.
Se mantiene Situación Operativa 2 ante la previsión de tormentas con rachas fuertes de viento para esta tarde. pic.twitter.com/MNTYwKS6zj
-
Nuevas imágenes del incendio activo de Molezuelas (Zamora)
El incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que ha calcinado más de 3.500 hectáreas de las provincias de Zamora y León y que podría tener un origen intencionado, continúa activo.
En estos momentos, los medios de extinción continúan peleando contra las llamas.
Llama activa ya en el #IFMolezuelasdelaCarballeda. A la altura de Cubo de Benavente. Los bomberos forestales en la zona no dan abasto. pic.twitter.com/OIW6PQ3AgB— Sara Rincón (@sararincon02) August 12, 2025
-
Los contrafuegos buscan frenar las llamas de Molezuelas (Zamora)
Los medios de extinción que intentan sofocar el incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que ha arrasado más de 3.500 hectáreas de las provincias de Zamora y León, han recurrido a los contrafuegos en la última noche para intentar frenar el avance de las llamas.
Ese incendio que ha obligado a desalojar una quincena de localidades de ambas provincias se declaró el domingo por la tarde con dos puntos de inicio que hacen sospechar de su origen intencionado, ha avanzado en dirección noreste y ha hecho que esta mañana estén cortadas cinco carreteras de la red secundaria.
Las vías cerradas al tráfico, según la DGT, son la carretera LE-110 entre Castrocalbón y Calzada de la Valdería, la ZA-110 entre Rosinos de Vidriales y Fuente Encalada, la Za-111 a la altura de Cubo de Benavente, la ZA-P-2554 entre Rosinos de Vidriales y Cubo de Benavente y la ZA-P-1551 entre Fuente Encalada y Alcubilla de Nogales.
-
La UME se despliega en Chandrexa (Ourense) tras los incendios
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se despliega este martes en Chandrexa de Queixa (Ourense), que se encuentra en situación 2 de emergencia desde el lunes por la noche, mismo nivel que se ha activado en el fuego que afecta en la misma provincia a Maceda.
Según las últimas estimaciones provisionales, ese fuego que avanza por el Macizo Central de Ourense, a unos 1.500 metros de altitud y con muchos puntos a los que solo pueden acceder medios aéreos, afecta a unas 3.000 hectáreas, más que todos los incendios que sufrió Galicia en 2024.
Una vez finalizadas las misiones asiganadas @112cyl en #IFOrallo #León las unidades #UME se dirigen para colaborar en el#IFRequeixoChandrexaDeQueixa #Ourense @naturalezacyl@incendios085@112Galicia#Compromiso #Servicio #Humildad pic.twitter.com/IyOg98F56N— UME (@UMEgob) August 12, 2025
-
Pedro Sánchez expresa sus condolencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su pésame al hombre fallecido tras el incendio que se produjo ayer en el municipio madrileño de Tres Cantos.
En un post en X ha recordado que el Ministerio de Interior ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias ante los numerosos incendios que azotan el país.
Además, ha reconocido su labor a todos los profesionales y servicios de emergencia que están trabajando para extinguir las llamas.
Todo mi cariño para la familia del hombre fallecido en Tres Cantos a causa del fuego.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2025
El @interiorgob ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias ante los numerosos incendios que están activos en nuestro país.
Mi reconocimiento…
-
Los medios aéreos ya se han incorporado a las tareas de extinción en Tres Cantos (Madrid)
El incendio producido ayer en Tres Cantos ha mejorado su situación durante la mañana. La Comunidad de Madrid ha informado en sus redes sociales que los medios aéreos ya se han incorporado a las tareas de extinción.
#IFTresCantos— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 12, 2025
Los medios aéreos de la @ComunidadMadrid ya se han incorporado a las tareas de extinción. pic.twitter.com/ZNSexxn1d7
-
Ayuso lamenta la muerte del hombre en el incendio de Tres Cantos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado el fallecimiento de un hombre tras el incendio producido en el municipio madrileño de Tres Cantos.
La líder regional, además, ha agradecido a "los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares".
Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el #IFTresCantos.— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 12, 2025
Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso.
Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares.
-
El incendio originado en Toledo confina Villar del Pedroso (Cáceres)
El incendio declarado este lunes en el municipio toledano de Navalmoralejo y que afecta ya a la localidad cacereña de Villar del Pedroso, ha obligado al corte del tráfico rodado en tres carreteras y al confinamiento de los vecinos de este último municipio en sus domicilios.
"A las 00:00 horas de hoy, una parte de la población fue alejada de la zona de manera preventiva, mientras que el resto de los vecinos permanecieron confinados en sus domicilios siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes", ha informado este martes la Guardia Civil.
-
El incendio de Las Médulas (León) mejora
El incendio forestal declarado este pasado sábado en la localidad de Yeres (León) y que ha afectado al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, mantiene a 700 vecinos evacuados de cuatro poblaciones, aunque su evolución durante esta pasada noche ha mejorado y muchos de los frentes están controlados.
En el dispositivo de extinción siguen trabajando un total de 21 medios, entre ellos cuatro cuadrillas terrestres, una autobomba, un bulldozer, tres brigadas helitransportadas, mientras que los medios aéreos se están empezando a incorporar de nuevo a las tareas de extinción.
También preocupa el incendio declarado en Molezuelas de la Carballeda en Zamora que pasó a media tarde los límites de la provincia de León y ha provocado que se desalojara a más de 2.100 vecinos de siete localidades leonesas.
-
Afectados en Zamora: "Está todo negro y la nube de humo no deja ver"
Afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) que ha obligado a evacuar o confinar una quincena de localidades en las provincias de Zamora y León han descrito un panorama desolador tras el paso del fuego: "Todo negro en el casco urbano y la nube de humo no te deja ver más allá".
El alcalde del municipio zamorano de Ayoó, David Martínez, ha asegurado a EFE que "la nube de humo, niebla y ceniza, está todo en el ambiente y no te deja ver más allá de veinte metros".
-
Las impactantes imágenes del incendio que se propagó anoche en Tres Cantos (Madrid)
El incendio comenzó a las 19:45 en la tarde del lunes, según ha informado la Comunidad de Madrid. Las rachas de viento, muy fuertes, empujaron las llamas con fuerza y dejaron imágenes tan impactantes como estas:
#IFTresCantos. Se ha iniciado a las 19.45 h. y el fuerte viento en la zona lo está empujando con fuerza.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 11, 2025
14 dotaciones de BomberosCM y 3 helicópteros más unidades de jefatura actuando en la zona.
Se declara situación operativa 2 del INFOMA por cercanía a viviendas. pic.twitter.com/n5frphFJqV
🚨Las impactantes imágenes que deja el incendio de Tres Cantos (Madrid): el cielo se tiñe de rojo por completo— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 12, 2025
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha explicado que el viento hizo que el fuego avanzara seis kilómetros en menos de cuarenta minutos pic.twitter.com/cr1hiYmDf8
-
Evolución favorable del incendio en Tres Cantos (Madrid)
El incendio declarado este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos, en el que una persona ha fallecido y otra ha resultado herida y que ha obligado a desalojar tres urbanizaciones próximas al fuego, ha evolucionado favorablemente y está perimetrado, tras quemar unas 1.000 hectáreas en pocas horas.
Según ha informado la Comunidad de Madrid, durante la noche han trabajado 33 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Brigadas Forestales con 26 bombas, 3 nodrizas, 3 excavadoras y drones, y han colaborado 11 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 9 bombas de la UME y Protección Civil de 9 municipios de la región a los que se unirán los medios aéreos.
-
Las temperaturas continúan disparadas en España
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado a la 09:00 horas la situación de las temperaturas en España tras los graves incendios que están teniendo en lugar Madrid, Andalucía, León, Zamora, Toledo y Galicia.
En un post en X han informado de que las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, Vizcaya y Guipúzcoa están en alerta roja por las altas temperaturas.
12/08 09:00 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas, temperaturas máximas y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.— AEMET (@AEMET_Esp) August 12, 2025
Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/7NZDdf9h66
-
Un hombre ha muerto quemado tras el incendio de Tres Cantos
El fuerte viento que se sufría este lunes en Madrid hizo que el fuego avanzara como una lengua feroz en la zona de Tres Cantos y engullera, por momentos, varias zonas boscosas, afectando a 1.000 hectárreas de terreno.
Las llamas se han llevado la vida de un hombre de 83 años que fue encontrado por la Guardia Civil con el 98% de su cuerpo quemado. Aunque en un principio, pudieron trasladarlo al hospital de La Paz, el vecino de Soto de Viñuelas fallecía a primera hora de la mañana.
-
Cuatro medios aéreos se incorporan al incendio de Tarifa
Cuatro medios aéreos -un vehículo ligero, dos anfibios y uno de coordinación- se han incorporado desde primera hora de esta mañana a la zona del incendio declarado en Tarifa (Cádiz) este lunes, en situación operativa 1, que ha obligado al desalojo de miles de personas. Los desalojados no han podido volver a sus casas todavía.
-
Imágenes del incendio de Tres Cantos (Madrid)
Dos urbanizaciones de Tres Cantos han tenido que ser desalojadas por el fuego que se ha declarado en una zona de pastos en Tres Cantos. El fuerte viento, de hasta 70 kilómetros por hora, ha hecho que las llamas se extendieran con mucha rapidez hacia una zona boscosa y el peligro es si llega al polígono de este municipio.
-
Interior declara la fase de preemergencia del plan estatal ante los numerosos incendios
El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas y ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones.
La fase de preemergencia, decretada a las 2:00 horas de este martes por la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico y, por tanto, no afecta a las competencias de dirección y gestión que corresponden a las autonomías, según señala Interior en un comunicado.
-
Última hora de los incendios en España
La ola de calor que está afectando a España no da descanso, y las tormentas secas con viento fuerte han empeorado durante la noche la situación de los incendios en distintas partes del país. Este martes siguen activos muchos fuegos en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid.