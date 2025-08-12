El incendio iniciado ayer en Tres Cantos (Madrid) ya ha sido perimetrado por los servicios de emergencias, pero aún no ha sido controlado completamente.

La última novedad es que tras la reunión del CECOPI se ha decidido que a los vecinos de Soto de Viñuelas se les permitirá regresar paulatinamente a sus casas. No obstante, se mantiene la situación operativa 2 ante la previsión de tormentas con rachas fuertes de viento para esta tarde.

En cambio, los vecinos de la urbanización de Fuente El Fresno continúan desalojados de sus viviendas.