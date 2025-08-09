Un experto en vivienda vaticina un negro panorama para el mercado del alquiler: “Está en estado de emergencia”

Vivir de alquiler: ¿realidad o utopía? Lo cierto es que, viendo por ejemplo los precios, se trata más de lo primero que de lo segundo. Según Idealista, y durante el mes de julio, el precio medio en España fue de 14,6 euros el metro cuadrado.

Dicho de otra manera, durante el último año dicho precio ha aumentado un 10,9%. De media. Porque ha habido capitales en los que esa cifra se ha superado: Segovia (22,7%), Zamora (19,4%), Tarragona (17,2%), Ciudad Real (16,3%) y Guadalajara (15,5%).

Estos incrementos han tenido una consecuencia clara para el bolsillo de los ciudadanos: el porcentaje de sus ingresos que dedican a la compra o al alquiler ha aumentado. ¿Cuánto? Hasta el 24% en el caso de la compra, y hasta el 38% en el caso del alquiler.

Según Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, “la situación de la vivienda en alquiler está en estado de emergencia y próxima a desbordarse en muchas localidades, empujando comprar a las familias que tienen la más mínima posibilidad”.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? La falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios es la causa de que el esfuerzo para comprar o alquilar se haya incrementado.

Falta de consenso

La consecuencia de la actual situación en el mercado de la vivienda es que se están superando ampliamente los límites recomendados por los expertos (30% del total de los ingresos), sobre todo en el caso del alquiler.

“Esto, unido a la bajura de miras de los últimos años en la administración que ha impedido la construcción de nuevas viviendas allí donde son necesarias, está tensionando enormemente el mercado de compra”, añade Iñareta.

Mercado de compra, que al igual que el del alquiler, está superando los límites antes indicados, sobre todo en los grandes mercados.

“Son necesarias medidas audaces y de consenso para estabilizar el mercado y comenzar una estrategia de recuperación del mercado de la vivienda a medio plazo”.

Esfuerzo para alquilar

Según los datos del marketplace inmobiliario, son 9 las capitales en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones supera el 30% recomendado por los expertos.

A la cabeza, Barcelona (44%), seguida por Palma (43%), Málaga (42%), Valencia (40%), Alicante (40%), Madrid (39%), así como en Segovia (34%), San Sebastián (33%) y Las Palmas de Gran Canaria (32%).

En las ciudades de Bilbao y Santa Cruz de Tenerife el esfuerzo se sitúa en el 30%, mientras que por debajo encontramos a Sevilla (29%), Vitoria (27%), Santander, Granada, Pamplona, Salamanca y Gerona (que comparten una tasa del 26%).

En el otro lado de la balanza, el menor esfuerzo se pide en Ciudad Real (18%), Jaén (19%), Teruel (19%), Melilla, Cáceres, Lérida, Palencia y Huesca (con 20% en los 5 casos).

Esfuerzo para comprar

En la mayoría de las ciudades, el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar. La excepción que confirma la regla es San Sebastián.

Además, son 5 las capitales que tienen tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado por los expertos: Palma (43%), Málaga (37%), San Sebastián (37%), Madrid (36%) y Barcelona (31%).

Por debajo se encuentran las ciudades de Alicante (29%), Santa Cruz de Tenerife (26%), Cádiz, Granada y Valencia (25% en estas tres últimas). La menor tasa de esfuerzo se da en Jaén (10%), Lérida (11%), Palencia (12%), Cuenca, Teruel y Huesca (13% en las 3 ciudades).