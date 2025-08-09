Un empresario no se muerde la lengua sobre la situación actual de España: "Estamos en un país que fomenta la vagueza"

En un vídeo difundido en su cuenta de TikTok, el empresario Raúl de la Cruz ha generado un aluvión de comentarios al responder con total franqueza sobre lo que, a su juicio, es uno de los principales problemas de España.

El contenido comienza con una reflexión del entrevistador que marca el tono de la conversación: "Nuestro país pone todas las facilidades del mundo para que seas un vago. Si eres un vago, estás en el sitio perfecto".

Después de estas palabras, lanza una pregunta: "Sin embargo, machacan a los empresarios, a los emprendedores y les hacen la vida imposible. Con esta mentalidad generalizada, ¿hacia dónde crees que vamos?".

Tras esta reflexión y la pregunta planteada, Raúl de la Cruz no duda en confirmar el diagnóstico: "Es una buena pregunta, porque al final este país lo que fomenta es la vagueza".

A partir de ahí, desarrolla una crítica clara y directa sobre las consecuencias que, según él, tiene el sistema actual para quienes deciden esforzarse más allá de lo mínimo.

Uno de los puntos más llamativos de su intervención es cuando habla de personas cercanas que trabajan en exceso sin ver beneficios reales por ese esfuerzo.

"Hay personas que conozco que estaban haciendo tres trabajos; en ese tercer trabajo, lo que te quitan no sirve para nada", señala.

Con esta frase, de la Cruz pone el foco en una estructura fiscal y laboral que, en su opinión, penaliza la productividad en lugar de premiarla.

El empresario se muestra contundente en su análisis al afirmar que "cuanto menos hagas, mejor", evidenciando una visión pesimista sobre el rumbo actual del país.

Según su perspectiva, el entorno económico y político actual desincentiva la ambición laboral: "Estás trabajando por tres y te quitan ese último trabajo, en vez de que ganes más y te fomenten a trabajar".



Este discurso no solo denuncia una falta de apoyo institucional hacia los trabajadores más activos y los emprendedores, sino que también plantea una crítica al perfil de quienes dirigen el país.

De la Cruz considera que parte del problema radica en la falta de experiencia empresarial en la clase política.

"Para mí, este país, o cualquier país, debería tener un gobernante que sepa lo que es una empresa, que haya tenido alguna o que sepa dirigirla", explica.

En su planteamiento, el empresario defiende que solo quienes conocen de primera mano lo que significa levantar y gestionar un negocio pueden generar políticas que verdaderamente favorezcan el crecimiento económico.

A su juicio, la desconexión entre la política y la realidad empresarial es precisamente lo que impide el desarrollo y la innovación en sectores clave para el país.

Raúl de la Cruz concluye con una advertencia preocupante: "Si esto sigue así, va a ir a peor".

Una frase que sintetiza la realidad de un sistema que no solo deja de incentivar el esfuerzo, sino que directamente empuja a los ciudadanos en la dirección contraria.