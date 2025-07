Valeria Fiorenza Perris, doctora, habla alto y claro sobre el estrés en el trabajo: “Muchas personas lo sufren en silencio”

El estrés en el trabajo gana enteros. De hecho, el 55% de los trabajadores afirma haber sufrido lo que se conoce también como 'síndrome del trabajador quemado' o burnout. Así se desprende de una encuesta elaborada por la plataforma de terapia online Unobravo.

Según la psicoterapeuta y directora clínica de Unobravo, Valeria Fiorenza Perris, “el burnout se acumula silenciosamente a través de la fatiga constante, la pérdida de motivación y el desapego emocional”.

Y añade: “Muchas personas lo sufren en silencio durante meses o años, creyendo que es algo que sólo tienen que superar. Pero, con el tiempo, erosiona la concentración, la confianza y el bienestar mental”.

Además, otro dato de la encuesta que conviene tener en cuenta es que el 75% de los trabajadores afirman que el estrés ya está perjudicando su productividad.

Sin olvidar que casi una cuarta parte ya se ha planteado dejar su trabajo a causa del estrés y que el 20% ya se ha tomado un tiempo libre para sobrellevarlo.

¿Cuánto cuesta el estrés a las empresas?

“Cuando el agotamiento no se identifica y no se aborda, no sólo afecta a los individuos, sino que se extiende a los equipos y a la cultura del lugar de trabajo", añade Fiorenza Perris.

De ahí que, según la doctora, sea esencial “que los empresarios se lo tomen en serio antes de que se convierta en una parte normalizada de la vida laboral”.

Y deben tomárselo en serio porque el agotamiento (absentismo y reducción de la jornada laboral) le cuesta a las empresas españolas unos 59.600 millones de euros al año, según Unobravo

“Hablamos mucho de rendimiento y productividad, pero el agotamiento socava ambos silenciosamente”, dice la doctora Fiorenza Perris. “Cuando las personas están mentalmente presentes pero emocionalmente agotadas, el trabajo se resiente, junto con el negocio”.

¿Cómo actuar ante el estrés?

Hay una serie de actuaciones que las empresas deberían tener en cuenta para prevenir el agotamiento. Por eso, reconocer los primeros síntomas es clave para proteger el bienestar de los empleados.

En concreto, son cuatro los puntos claves que deben desarrollar las empresas para evitar que el burnout eche raíces, según la doctora.

El primero, que el apoyo forme parte de la cultura, no sólo de la política. "En los lugares de trabajo que tratan el estrés como una debilidad, la gente no se siente como si se pudiese abrir", señala.

Y matiza: “Los líderes que dan ejemplo de vulnerabilidad y fomentan las conversaciones sinceras crean entornos emocionalmente seguros, en los que decir ‘tengo problemas’ se siente normal, no arriesgado”.

El segundo punto es garantizar que los recursos de salud mental sean visibles y accesibles. "Cuando alguien se siente abrumado, no puede tener el espacio mental para enfrentarse a procesos largos, complejos y poco claros”, subraya Valeria Fiorenza.

De ahí que, a su entender, “el acceso al apoyo tiene que ser sencillo, claro e inmediato, ya sea terapia, tiempo libre o un gerente con quien hablar".

El tercer pilar es diseñar las cargas de trabajo pensando en el bienestar. "El agotamiento suele comenzar con la sensación de estar atrapado en exigencias incesantes. Respetar el tiempo de inactividad, establecer límites y replantearse expectativas poco realistas son fundamentales para mantener a las personas mentalmente bien"

Y, por último, priorizar la autonomía y el reconocimiento. "Cuando las personas se sienten confiadas para tomar decisiones y reconocidas por su esfuerzo, son más resistentes. La autonomía les devuelve la sensación de control, y el reconocimiento les recuerda que su trabajo importa".

En definitiva, la doctora subraya que “el agotamiento suele acumularse lenta y silenciosamente, pero controlarse a uno mismo puede marcar la diferencia”.