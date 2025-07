Rubén de Gracia, economista, sobre los trabajadores que no pueden irse de vacaciones: "Es un lujo, primero va comer"

Llega el verano y, para muchos, es época de descanso, vacaciones o viajes. No obstante, hay miles de trabajadores españoles que cada año no pueden permitirse irse de vacaciones.

Según un estudio de la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat), se calcula que cerca de dos de cada diez trabajadores no pueden irse de vacaciones ni una semana al año.

Por tanto, con una cifra tan contundente de un 20% de la población, esto ha sido tema de discusión en el programa Y Ahora Sonsoles, donde el economista Rubén de Gracia ha sido muy directo al respecto.

Muchos españoles se quedan sin veranear

Ya sea para ir a la playa, una escapada rural, a alguna ciudad o al extranjero, las vacaciones son sagradas para muchos españoles. Es un período de relajación y descanso en el que recargar energías para el resto del año.

Sin embargo, aunque todos tenemos derecho a vacaciones, no todos los trabajadores españoles pueden permitirse veranear. Especialmente en los últimos años se ha incrementado el porcentaje de españoles en esta situación en un 2,7%, hasta alcanzar casi un 20%, muy superior al 15% de la media europea.

Por esa razón, ante la realidad de muchos españoles, Y Ahora Sonsoles incluyó en su discusión al economista Rubén de Gracia para que trate de explicar esta situación.

La presentadora fue muy directa preguntándole si existe "alguna fórmula mágica para irse de vacaciones". El experto respondió severamente: "Lo más sencillo es ahorrar dinero de pequeñas cosas, los gastos fantasma que los gastas sin darte cuenta y al final, si los juntas, pueden llegar a algo".

Además, el economista propuso que, ante la imposibilidad de vacacional una semana, también se podrían considerar pequeñas vacaciones. "Quizás no te da para irte de vacaciones, pero si lo juntas durante un tiempo sí te puede dar para irte a algún sitio o para unas pequeñas vacaciones como irse un fin de semana. Unas vacaciones tampoco tienen que ser 15 días o 1 mes, pueden ser un fin de semana con la familia. Es decir, desconectar. Y eso es controlando bien los gastos. Sé que es complicado, pero vosotros revisad dónde se va el dinero en pequeñas cosas", aseguró De Gracia.

El programa también contó en su plató con Mari Cruz, una mujer que lleva siete años sin poder irse de vacaciones por su limitada condición económica. La mujer trató de plantear que no puede ahorrar de esa manera.

El economista respondió lo siguiente: "Es coste de oportunidad, tienes que elegir al final. Hay una cosa que tienes que dejar para conseguir otra. O generar más dinero o tienes que ahorrarlo, no hay más opciones. No hay más maneras de poder tener todo. Pierdo las salidas a la hamburguesería, que da pena la verdad, pero con eso me puedo permitir otras cosas. Si no se puede generar por el salario que tengas, lo único es recortar. Sería mejor que tuvieras unos salarios más altos y unos precios más bajos, pero como eso no es posible".

Además, De Gracia no dudó en dejar una reflexión para todas las familias que no puedan permitirse unas vacaciones. "Las vacaciones son un lujo. Es una pena pero primero es comer y sobrevivir, y si puedes te vas de vacaciones", señaló el economista rotundamente.