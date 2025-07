Una joven de Honduras, tajante con los inmigrantes que llegan a España: “Salen del país para mejorar y no quieren trabajar”

La inmigración en España ha experimentado un aumento importante llegando a superar hasta los 9,4 millones de residentes nacidos en el extranjero a inicios del 2025, principalmente procedentes de Colombia, Marruecos y Venezuela.

Dicho aumento ha facilitado que se introduzcan cambios en el Reglamento de Extranjería con el fin de facilitar los trámites y la regularización de migrantes. De esta forma, es posible, además de un crecimiento de la población, un crecimiento del mercado laboral.

Así, muchos de los extranjeros que llegan a España buscan inmediatamente una forma de trabajar para conseguir unos ingresos con los que mantenerse. Este es el caso de Carmen, nacida en Honduras y que lleva 7 años viviendo en Madrid.

La hondureña habló sobre su experiencia emigrando y consiguiendo trabajo en España en el canal de YouTube Quique Vásquez Historias de Migrantes, aprovechando también para recalcar que hay algunos que al llegar no quieren trabajar.

La joven comentó sobre la situación del trabajo para extranjeros en España que "yo creo que para algunos está complicado, pero para otros creo que no", refiriéndose a aquellos que se encuentran en situaciones irregulares. "Es muy complicado, no consigues rápido".

"No les gusta el trabajo que tienen que hacer y lo dejan"

"A ver, trabajo hay, pero hay muchas personas que no les gusta trabajar", comentó contundente la hondureña.

"Hay chicas que tú las recomiendas, no les gusta el trabajo que tienen que hacer y ya lo dejan", continuó. "Yo recomendé a una chica y la pusieron a limpiar baños y dijo que no le gustaba hacer eso".

Añadió que cuando habló con la chica, esta le comentó que "no, que el trabajo era muy pesado, puso muchos pretextos y excusas y por ahí se fue, no he vuelto a tener contacto con ella".

"Ellos quieren otra cosa, no estar haciendo el trabajo que les mandan y aquí hay que hacer muchas cosas", agregó haciendo referencia a que al emigrar es importante acostumbrarse a trabajar mucho e incluso tener más de un trabajo para subsistir.

El entrevistador le planteó a la joven una pregunta sobre este punto: "Para una persona que busca emigrar, con tal de ser honrada ¿toca hacer el trabajo y toca lo que pongan?".

La joven no dudó y respondió contundente: "Yo digo que sí porque imagínese uno sale del país para mejorar, pero uno viene aquí y no quiere uno trabajar, entonces pues no". Explicando así con esto un punto clave: al emigrar hay que trabajar.

Así, añadió que trabaja como cuidadora, "hago la limpieza, comida, plancha y ese tipo de cosas". Sobre su sueldo, explicó la trabajadora que "a mí me pagan una nómina completa, es decir, 1.238 euros en 12 pagas y trabajo de lunes a viernes".

"Siempre y cuando se sea honrado hay que trabajar", comentó la hondureña, una vez más, haciendo énfasis en la importancia del empleo y el esfuerzo cuando se empieza de nuevo en otro país.