Ignacio Cantos, experto en economía: “La subida del precio del petróleo perjudica sobre todo a Europa y Asia”

Estados Unidos, en la madrugada del pasado domingo 22 de junio, llevó a cabo un ataque contra varias centrales nucleares en Irán.

Una de las principales consecuencias de esta escalada bélica, y que mantiene a la economía mundial en vilo, es la influencia que puede tener sobre los precios del petróleo.

No es la única. El Parlamento iraní aprobó el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa hasta el 20% del crudo mundial.

Las bolsas con "caídas ligeras"

Para responder a las incertidumbres económicas que pueden surgir a partir de ahora, Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital en España, habló en el programa de Antena 3, Espejo Público.

Cantos explicó que, a pesar de la creencia mayoritaria de que el lunes las bolsas caerían en picado, más bien, "tenemos caídas, pero son unas caídas ligeras".

Incluso agregó que el propio petróleo, que ya venía subiendo sus precios, "hoy [lunes] estaba subiendo en torno al 1%". Y añadió que, esta subida, no se puede calificar como generadora de "un pánico". Eso sí, matizó que "por ahora".

También agregó que "es verdad que no se sabe qué va a pasar con el estrecho de Ormuz, pero yo creo que se lo han tomado con bastante calma y mucho más tranquilos".

Ahora bien, y sobre qué zonas del planeta se verán más influenciadas por ese cierre, y a quién afectará más una subida del crudo, recalcó que "perjudica más a Europa y a Japón". Cuando habló de Japón, incluyó a "Asia ,en general".

¿Y Estados Unidos? No le va a afectar tanto porque, según sus palabras, "tiene independencia energética". Al no depender de este petróleo, "si sube el precio no les afecta, sino que incluso favorece a algunos de sus productores", comentó Cantos.

"Los más perjudicados por un cierre del estrecho de Ormuz son China y la India". ¿Por qué? "Porque la mayor parte del petróleo que sale por ahí no va hacia Estados Unidos, va a Asia", comentó el experto.

De esta manera, al ser estos países los principales receptores del petróleo que pasa por el estrecho, serían "los más perjudicados" por su cierre.

Otro punto que subrayó el experto es que el petróleo que sale por el estrecho de Ormuz, "una parte importante es de Arabia Saudí". Pero también "todo el petróleo de Irán y es casi su única fuente de ingresos".

Por esto, agregó respecto al cierre de este pasaje que "tampoco sé si es lo más conveniente para Irán o si el bloqueo será de poco tiempo".

Predijo también que "podremos tener una subida puntual del petróleo, pero diré que la situación del régimen no es muy firme y si además empiezan a tener problemas con los bloqueos, probablemente habrá más inestabilidad en el país".

Por el estrecho de Ormuz, como fue mencionado con anterioridad, "sale la mitad de la producción petrolera de Arabia Saudí, en torno a 5 millones de barriles, además de casi todo el petróleo de Qatar y de Kuwait".

No obstante, volvió a recalcar que "el destino de ese petróleo es ir hacia el Este, por tanto hacia India y China". Recordemos que este último es uno de los principales compradores a Irán, además de aliado. "Por tanto, el mayor daño es sobre todo para esos países", remarcó el experto.

¿Dónde está el Estrecho de Ormuz?

Este pasaje marítimo es el paso del Golfo Pérsico al Golfo de Omán. A través de él pasan 20 millones de barriles de petróleo diarios, es decir, el 20% del consumo mundial de crudo.

Por otro lado, de allí salen barcos procedentes de los cinco principales productores de petróleo: Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Por todos estos motivos, su cierre supone una fuente de gran preocupación para las economías mundiales.