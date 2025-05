Juan Ramón Rallo, economista: “La economía de España va bien, la economía de los españoles no va bien”

Juan Ramón Rallo es economista, jurista y profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín y en la IE University y habló en el pódcast Inversión Racional sobre la economía española y cómo la inmigración ha afectado al mercado laboral.

El economista explicó que se ha hablado mucho sobre una recuperación de la economía española, no obstante, hay que ver cómo se entiende esa "recuperación real", en vista de que si se tienen en cuenta unos factores u otros, la conclusión varía.

Así, expuso que considera que España no presenta síntomas de un crecimiento insostenible ni está en una situación similar a la del año 2007 y 2008 con una burbuja que fue gestándose años previos y explotó.

"Basta con ver la evolución del endeudamiento público y del endeudamiento privado para ver que no hay una insostenibilidad en el modelo de crecimiento", explicó. Añadió que el modelo de crecimiento español es extensivo más que intensivo.

El crecimiento extensivo se entiende como aquel que busca "incorporar más factores productivos, en crecer a lo bruto", comentó Rallo, en vez de buscar aumentar la productividad o volverse más eficiente en el uso de los factores.

"En este caso, el factor productivo que estamos utilizando cada vez en mayor medida es el factor trabajo y lo es sobre todo por la importación del factor trabajo exterior, es decir, por la inmigración", expuso el economista.

En los últimos años, la población inmigrante ha aumentado considerablemente en España, esta población tiene edad de trabajar y se acaba incorporando al mercado laboral.

Al final, estas personas han conseguido que haya "más gente dentro produciendo y trabajando que nunca, es decir, hoy en día trabaja, en números absolutos, más gente que nunca en España", explicó el doctor en Economía.

Esto tiene como consecuencia que "el Producto Interno Bruto (PIB) crece e incrementa". En este sentido, equivale recordar que en el 2024, la economía española fue reconocida como la que mejor rendimiento tuvo en Europa, principalmente por este factor.

El factor trabajo

No obstante, comentó el economista que el crecimiento e incremento del PIB no es lo mismo que "lo haga el PIB per cápita o los ingresos familiares o los ingresos familiares per cápita, que esto son distintas métricas que muestran una imagen distinta", explicó Rallo.

Así, comentó que "es verdad que la economía española está creciendo más que sus pares europeos, pero sobre todo por la incorporación de la mano de obra extranjera", explicó el economista, recalcando también que actualmente hay 22 millones de personas trabajando.

Este auge del trabajo existe no solo porque más personas hayan encontrado empleo, según explicó el profesor de Economía, sino por la población extranjera ya que "aproximadamente el 90% de todo el empleo creado en los últimos años es de población extranjera".

Continuó explicando que, claro, con esto, el PIB crece, pero el "PIB per cápita o el PIB familiar, el ingreso bruto familiar de los que residen en España no habrá aumentado".

No obstante, recalcó que tener un PIB mayor tiene varias ventajas como, por ejemplo, que "se ha reducido el peso de la deuda pública, la mayor parte ha sido por la inflación, pero otra parte también porque al aumentar el PIB y la población, nos repartimos la deuda entre más cabezas".

De esta manera, explicó el doctor en Economía que cuando hay crecimiento económico, como es el caso, esto no quiere decir necesariamente que la economía de la población está creciendo: "La economía de España va bien, la economía de los españoles no va tan bien ¿no?".

Explicó también que los planes de futuro del Gobierno español serían, teniendo en cuenta que la entrada de migrantes sigue en aumento, además de aumentar el PIB, buscarán "diluir la deuda entre más contribuyentes".

"Una deuda futura a la que nos vamos a enfrentar, mucho mayor que la deuda pública emitida, es la deuda del sistema de pensiones, pues también buscan diluirla con entradas de migrantes que coticen y por tanto el sistema se vuelva un poco menos insostenible", comentó Rallo.