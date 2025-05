Daniel Lacalle, economista: “Llega el euro digital y el objetivo del BCE es el control sobre tu dinero”

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado la creación del euro digital. Y lo define de la siguiente manera: “El euro digital sería un medio de pago electrónico disponible gratuitamente para todos. Al igual que el efectivo en la actualidad, podría utilizarse en cualquier lugar de la zona del euro y ofrecería seguridad y privacidad”.

Según la entidad presidida por Christine Lagarde, se trataría de “un nuevo avance de nuestra moneda única”. Sin embargo, el economista Daniel Lacalle lo ve desde otro punto de vista: “El objetivo de una moneda digital de un banco central no es ni la digitalización ni la facilidad ni la modernidad ni la reserva de valor sino el control”.

Así lo expresa en X (antes Twitter), donde ha hecho hincapié en que con el euro digital lo que se haría es “darle al banco central el control que hoy no tiene sobre tu dinero, sobre tu privacidad y sobre tu libertad individual”.

Las razones de Daniel Lacalle

El Banco de España (BdE), en su página web, explica que el euro digital “sería dinero emitido por los bancos centrales del Eurosistema. Es decir, sería como el efectivo, pero en versión digital”.

Dicho de otra manera, “sería una opción de pago electrónico adicional a las ya existentes, complementando así al efectivo y los medios de pago privados. Además, podría utilizarse para efectuar pagos en toda la eurozona ya que sería ampliamente aceptado.

Y enumera una serie de ventajas como servir de complemento a los billetes y a las monedas, “llegando a aquellos segmentos de pago donde, en la actualidad, no es posible usar el efectivo. Por ejemplo, en el comercio online”.

Además, y como bien público, preservaría los aspectos más importantes del efectivo. En concreto, los siguientes:

-Respeto a la privacidad del usuario en la era digital: el Eurosistema no identificaría a los usuarios ni sus hábitos de pago.

-Fácil de utilizar incluso para las personas no habituadas o con dificultades para emplear dispositivos digitales.

-Seguro y aceptado en toda la zona del euro.

-Uso básico gratuito para los consumidores.

-Impulso a la innovación y respaldo a la digitalización de la economía europea.

-Solución de pago gobernada por Europa, asegurando nuestra autonomía ante potenciales tensiones geopolíticas.

-Contribuyendo a prevenir dominio del mercado, mejorar la eficiencia de los sistemas de pago y promover la innovación del sector privado.

-Posibilidad de hacer pagos sin conexión a Internet y con un mayor grado de privacidad, al no intervenir la entidad en la transacción.

Frente a estos argumentos, el economista estima que “no es una herramienta de facilidad ni de liberación. Ni muchísimo menos una herramienta tecnológica que sea para adaptarse a la realidad de un futuro tecnológico sino que es una utilización de la tecnología para aumentar el control”.

De esta manera, y tirando de ironía, Daniel Lacalle usa la siguiente explicación sobre ese control. Porque, con el euro digital, “cuando el banco central decida luchar contra el cambio climático hará que no se preocupe por el jet privado del presidente del Gobierno y de todo su séquito sino que se preocupe porque tú, oh persona malvada, has consumido demasiada gasolina este trimestre. Sobre si tú, oh persona malvada, has comido demasiada carne este mes”.