Viggo Mortensen, sorprendido tras quedarse tirado en Sants en el apagón: “Podrían haber avisado que no salían trenes”

El lunes 28 de abril, España vivió un día que pasará a la historia como el 'Gran Apagón'. Todo el país paralizado e incomunicado esperando que, en algún momento, volviera la luz.

Uno de los grandes afectados fueron aquellos que esperaban viajar en tren, muchos quedaron varados en puntos recónditos de España y otros tuvieron que quedarse en las estaciones hasta que se reanudara el servicio ferroviario.

El actor y director Viggo Mortensen, conocido por su papel en 'El Señor de los Anillos' como Aragorn y por sus nominaciones a los premios Óscar, Globo de Oro y Goya; se encontraba en Barcelona y esperaba viajar en un tren a Madrid cuando toda la estación de Sants se quedó sin suministro eléctrico.

Reuters Omicrono Cuidado con este SMS sobre el apagón de España: advierten de una nueva estafa con la que los hackers quieren robar tu dinero

Así, explicó Mortensen, cuando le preguntó una periodista de Diari Ara este martes, que "tenía que salir ayer y tengo que salir hoy como muchos". No obstante, recalcó que tenía donde quedarse: "Por suerte tuvimos donde quedarnos con amigos".

Cuando le preguntan si ya tiene un tren y hora asignadas para su viaje a la capital, el actor hace hincapié en que espera que este se demore: "Habrá demoras supongo, sería normal, después de lo que pasó".

No obstante, no pudo evitar recalcar que consideró que los españoles son 'bastante pacientes', sobre todo frente a la situación en la que se encontraban la mayoría que no tenían lugar donde quedarse y tuvieron que quedarse en la estación.

"Lo único es que podrían haberse comunicado con la gente que estaba aquí esperando, porque parece que ya habían dicho en la radio que no iban a salir los trenes, pero la gente es muy paciente" especificó Mortensen sobre la gestión de la situación en la estación de Sants.

Los periodistas del programa de la Cadena SER, Hoy por Hoy, también entrevistaron al actor mientras esperaba salir a Madrid. Así, Mortensen aprovechó la oportunidad para recalcar que "para la próxima, una de las lecciones que nos deja esto es que hay que mejorar la comunicación para la gente".

Como fue explicado anteriormente, el apagón dejó completamente incomunicado a casi todos los españoles de un minuto para el otro. Esto convirtió a la radio en prácticamente el único medio para saber qué estaba ocurriendo.

No obstante, para aquellos que se encontraban esperando un tren en cualquier estación de España, se vieron en una situación en la que muchos tuvieron que dormir allí.

Atocha en Madrid y Sants en Barcelona, vivieron un importante caos con viajeros tratando de informarse sobre la situación sumidos en total oscuridad.