Pedro Muñoz, asesor financiero: "Si tienes 5.000 euros ahorrados y quieres generar más dinero la mejor opción es..."

Pedro Muñoz, asesor financiero de JP Financial.

Aunque nadie puede predecir con certeza qué ocurrirá en los mercados en 2025, cada vez son más los españoles que se interesan por aprender a invertir y hacer crecer sus ahorros de forma inteligente. Los expertos coinciden en algo: con la estrategia adecuada, cualquier momento puede ser bueno para empezar.

Eso sí, antes de poner tu dinero a trabajar, son muchos los que recomiendan contar con un fondo de emergencia que cubra entre tres y nueve meses de gastos fijos, dependiendo de tu perfil de riesgo. Este colchón sirve para afrontar imprevistos sin tener que recurrir a tus inversiones, algo que muchos inversores principiantes pasan por alto.

Si esos primeros 5.000 euros disponibles forman parte de ese ahorro de seguridad, lo ideal es no comprometerlos a largo plazo. Pero si se trata de un dinero extra que no necesitas a corto plazo, hay formas de sacarle rendimiento en lugar de dejarlo estancado en una cuenta corriente sin intereses.

Sobre este tema ha hablado recientemente en redes sociales el experto en finanzas y fundador de JP Financial, quien en uno de sus vídeos en Instagram ha explicado cuáles son algunas de las mejores opciones para empezar a invertir 5.000 euros en 2025.

En uno de sus vídeos en redes sociales, el asesor financiero y fundador de JP Financial responde a una consulta muy habitual entre pequeños ahorradores: "Tengo 5.000 euros ahorrados en el banco y querría conseguir interés de alguna manera y hacer más de mi dinero, ¿cómo podría?". Su recomendación es clara y sencilla, especialmente para quienes no tienen experiencia en inversión: "Con 5.000 euros ahorrados yo empezaría con un fondo monetario para no complicarme la vida y a medida que vaya ahorrando más, ya pensaría en la opción de un fondo indexado o una inversión a muy corto plazo cuando tenga una cantidad de 15.000 o 20.000 euros".

¿Puedo perder dinero en un fondo monetario?

Los fondos monetarios son un tipo de inversión conservadora que apuesta por activos a muy corto plazo y con alta liquidez, como letras del Tesoro o depósitos interbancarios. Se consideran una opción de bajo riesgo, ideal para quienes buscan una alternativa sencilla y con menor exposición a las oscilaciones del mercado. De hecho, están clasificados en el nivel más bajo de riesgo dentro del sistema europeo (1 de 7).

Su rentabilidad depende, en gran parte, de la política del Banco Central Europeo, ya que está directamente vinculada a la evolución de los tipos de interés oficiales. Cuando estos suben, los fondos monetarios tienden a ofrecer mayores rendimientos, cuando bajan, su rentabilidad se reduce. Por eso, son productos especialmente sensibles a los movimientos del BCE.

Aunque son seguros, no están exentos de ciertos riesgos. En escenarios muy concretos, como tipos de interés negativos o impagos en los activos de su cartera, podrían llegar a registrar pérdidas. Además, a diferencia de los depósitos bancarios, no ofrecen una rentabilidad garantizada ni están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Sin embargo, este tipo de fondos monetarios, también conocidos como fondos de liquidez, aunque ofrecen una rentabilidad modesta, permiten mantener el dinero disponible y protegido frente a la inflación. Para muchos españoles que buscan dar el primer paso en el mundo de la inversión sin asumir riesgos elevados, puede ser una opción interesante con la que empezar a moverse con seguridad en el mundo financiero.