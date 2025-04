Soy experta inmobiliaria y esta es la triste realidad de la vivienda y los jóvenes: “Es un dato poco alentador”

No hay mes en el que el precio de la vivienda, ya sea nueva o de segunda mano, no pare de subir. Una situación que no hace sino complicar el acceso a quienes quieren ser propietarios. Sobre todo, a los más jóvenes que buscan independizarse.

Para facilitar dicho acceso a este grupo, el Gobierno aprobó a principios de 2024 lo que ha venido a denominarse como avales ICO. Un programa que permite, a los jóvenes de entre 18 y 34 años, obtener una hipoteca que cubra el 100% del valor de la vivienda.

Porque, recordemos, una de las principales trabas para los jóvenes es conseguir el 20% con el que poder pagar la entrada de dicha vivienda. Y es que, la falta de ahorro, es un gran obstáculo para dar el paso, ya que muchos jóvenes no disponen de dicha cantidad. Los avales ICO son una ‘puerta abierta’ a tener ese porcentaje, al estar avalado por el Gobierno.

¿Cuántos jóvenes piden los avales ICO?

Aquellas personas que quieran acceder a estos avales del ICO deben cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, ser menor de 35 años o tener hijos menores a cargo; que los ingresos anuales no superen los 37.800 euros en caso de un solo comprador (o hasta 75.600 euros si son dos compradores); y que la vivienda sea la primera que adquieren y se destine a residencia habitual.

¿Qué está pasando con los avales ICO? Repasemos las conclusiones de un estudio realizado el pasado mes de febrero por Fotocasa Research: únicamente el 15% de los jóvenes entre 18 y 34 años que ha comprado o planea comprar un inmueble lo ha solicitado.

Es más, de ese 15%, sólo el 3% cuenta de forma efectiva con dicho aval público. Mismo porcentaje afirma que ya se les ha concedido, pero aún no están disfrutando de sus beneficios. Y un 9% señala que han solicitado el aval, pero desconocen si se lo han concedido.

Otros datos reveladores, y tristes a la vez, es que un 85% de los menores de 35 años compradores de vivienda no ha pedido el aval. De dicho porcentaje, un 49% se plantea hacerlo en el futuro, mientras que el 36% restante lo descarta.

“Que sólo el 15% de los jóvenes haya solicitado el aval público es un dato poco alentador considerando lo atractivas que están las hipotecas en estos momentos”, afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Y añade el motivo de por qué puede estar dándose esta situación: “Aún contando con el aval, el elevado precio de la vivienda en las zonas más demandadas, junto con la precariedad laboral, inestabilidad y temporalidad en los contratos de estos jóvenes, dificulta el cumplimiento de las condiciones de solvencia para las entidades bancarias”.

Por eso, la experta inmobiliaria concluye que el reto “es que cada vez más jóvenes puedan acceder al aval, pero primero deben conocerlo. Los datos muestran un gran desconocimiento y también un bajo volumen de solicitudes”.