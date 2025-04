Javier Sanz, inversor español golpeado por los nuevos aranceles: "He perdido más de 120.000 euros en una semana"

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha iniciado una guerra comercial contra todo el mundo con aranceles globales del 10% y tarifas del 20% para la Unión Europea, 24% para Japón, 26% para India y más de un 100% para China.

Esta subida de los impuestos a la importación de productos extranjeros ha dejado las primeras consecuencias en los mercados bursátiles. En EEUU, el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 han sufrido grandes caídas y, en el resto de índices mundiales como el Ibex 35 español, el CAC 40 francés, el FTSE MIB italiano y el Nikkei japonés, la situación es de incertidumbre.

En España, además, las tarifas ya han traído efectos desfavorables en los propios ciudadanos. En concreto, en los muchos inversores que tienen acciones compradas en índices bursátiles y que han visto cómo sus inversiones se han desplomado en los últimos días.

Uno de estos inversores es Javier Sanz, un emprendedor conocido por ser el fundador del Grupo ADSLZone, una empresa líder en contenidos digitales sobre tecnología.

En el programa Más Vale Tarde de La Sexta, Sanz ha confesado que ha perdido 120.000 euros desde el Día de la Liberación autoproclamado por el presidente republicano.

Consecuencias directas de los aranceles

No obstante, ha dejado claro que confía en la recuperación de los mercados. "No he vendido ningún activo porque he invertido en compañías sólidas, estoy convencido de que volverán a sus máximos históricos".

Además, ha puesto el foco de la responsabilidad en el presidente de Estados Unidos. Los pérdidas en las bolsas, la petición de dar marcha atrás desde facciones del propio Partido Republicano y la reacción negativa de todos los socios y enemigos del presidente Trump indican que la guerra comercial puede dejar consecuencias económicas irreversibles.

"Trump se ha pasado de frenada y por eso han sobrerreaccionado los mercados", ha explicado el inversor.

Asimismo, ha dado su opinión acerca de las consecuencias a largo plazo que puede dejar este giro de 180 grados en las políticas comerciales. "Estamos ante un rebote inminente o bien ante un giro de la política monetaria", concluye Javier Sanz.

Sectores más golpeados

Hay sectores que han sido claramente perjudicados por la guerra comercial en las bolsas. Entre ellos, la tecnología y la automoción por la incertidumbre que genera una posible escalada comercial a nivel global.

Empresas como Apple, Nvidia o Tesla cerraron jornadas con pérdidas de entre el 4% y el 6% en los primeros días tras el anuncio, reflejo de un nerviosismo entre los inversores.

El sector automovilístico tampoco ha salido indemne. Fabricantes con presencia en mercados exteriores, como Ford o General Motors, registraron descensos notables en sus cotizaciones, arrastrando consigo a proveedores y empresas auxiliares.