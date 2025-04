Hacienda permite deducir el seguro médico en la declaración de la Renta: así puedes ahorrar hasta 1.500 euros

La campaña de la Renta 2024-2025 está en marcha desde el miércoles 2 de abril, por lo que todas las personas obligadas a presentar la declaración deben tener muy en cuenta diferentes aspectos para poder conseguir el mejor resultado posible. A la hora de cumplir con este trámite, es importante no olvidarse de aquellos gastos que desgravan y que permiten conseguir un ahorro para el contribuyente.

Este es, por ejemplo, el caso de los seguros médicos, un gasto que asumen cada vez más ciudadanos, pero que en muchos casos desconocen que tienen la posibilidad de desgravarlos en la Renta según lo indicado por la ley. De hecho, existen estudios que apuntan a que la mitad de los españoles no saben que pueden desgravar los gastos por seguros médicos a la hora de presentar la declaración de la Renta.

Los expertos recalcan que los seguros médicos pueden reportar importantes beneficios a la hora de confeccionar la declaración de la Renta, ya que tanto autónomos como empresas los pueden desgravar, y con independencia si han sido contratados de manera individual o familiar. No obstante, queda fuera de la norma el País Vasco, donde no se concede este beneficio a los autónomos, al contar con su propio régimen foral de financiación.

Deducir el seguro médico

Los trabajadores asalariados, es decir, aquellas personas que trabajan por cuenta ajena, tienen la posibilidad de desgravar el seguro médico, pero solo si es parte de la retribución flexible de la empresa, tal y como figura en el Manual de Renta 2024.

En este se indica que los gastos por seguro de enfermedad están exentos de tributo en el IRPF, con un límite de 500 euros anuales o 1.500 euros en personas con discapacidad, una cuantía que puede afectar a cónyuge y descendientes. En lo que respecta al resto de asalariados, no es posible, ya que Hacienda considera que es una contratación que sirve como complemento del Sistema Nacional de Salud de la Seguridad Social.

Por su parte, los trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos, también tienen la posibilidad de desgravarse con los mismos límites mencionados para los asalariados, es decir, 500 euros por año y 1.500 en el caso de personas con discapacidad. Es posible desgravar por el cónyuge incluido en el seguro y los menores de 25 años que convivan con el contribuyente.

En este sentido, desde Hacienda se indica que se deben incluir dentro de este concepto aquellas cantidades satisfechas en concepto de primas de seguros, a excepción de las que están referidas al personal de la empresa.

Ventajas fiscales del seguro de salud

En el caso de los autónomos, la legislación recoge que la póliza de salud es un gasto deducible en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por lo que los autónomos se pueden aprovechar de importantes beneficios fiscales. Como decimos, es posible desgravar el seguro médico, en un solo pago o en varios fraccionados, mediante el modelo 130.

Para acceder a la deducción se debe estar contemplado en régimen de estimación directa, modalidad de declaración en la que se tienen en cuenta los ingresos reales por año. Sobre la forma en la que hacer la declaración, si el seguro de salud aparece como rendimiento de actividades económicas en estimación objetiva, es deducido automáticamente.

Si no es así, habrá que cumplimentar la casilla 200, correspondiente a "prima de seguro", puesto que se trata de gastos deducibles. Hay que recalcar que, además, no solo el profesional por cuenta propia puede desgravar el 100% del seguro médico, sino que también lo puede hacer su entorno más cercano, contemplando tanto a su cónyuge como a sus hijos menores de 25 años, siempre que no lleguen a unos ingresos mínimo y residan en el domicilio familiar.

En el caso de las personas que no son autónomas, los seguros colectivos de salud son una gran ventaja fiscal para las compañías, que pueden deducir todo el capital destinado al pago de los seguros de sus trabajadores, ya que tributa por el Impuesto de Sociedades.

Esto supone, al mismo tiempo, buenas noticias para el propio empleado, puesto que, si recibe dicha póliza médica como parte de su salario, no tiene la consideración de rendimiento del trabajo, por lo que está exento de tributar, lo que le permite ahorrar. En este caso también se benefician su cónyuge y los hijos menores de 25 años en las mismas condiciones que en el caso anterior.

En este caso, también se establece un límite de 500 euros por persona, aunque si la prima supera esta cantidad, el dinero que exceda sí tributa como rendimiento en especie.

Deducción como particular

Más allá de los casos mencionados, cabe recordar que los particulares no pueden deducir un seguro médico privado en el IRPF, haciendo que solo sea posible en el caso de autónomos o asalariados en los que sea la empresa la que contrate para ellos una póliza de salud.

Por otro lado, recordar que no solo existen deducción en la declaración de la Renta por seguros de salud, sino que hay otros productos similares que se pueden desgravar, aunque con determinadas condiciones, como el seguro de hogar (si está vinculado a una hipoteca, con una vivienda arrendada o siendo autónomo) o el seguro de vida (autónomos o vinculados a plan de ahorro o hipoteca, así como el seguro de impago de alquiler).

Asimismo, se podrá desgravar el seguro de coche en el caso de trabajadores por cuenta propia que lo utilicen para su actividad profesional.