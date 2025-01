‘El legado que seremos’, las fotografías que inmortalizan la transición energética en España

La transición energética está dejando en España algo más que un cambio en el modelo de producción, distribución y consumo de la energía. Significa el cierre de históricas centrales de carbón, el despliegue de las renovables (parques eólicos, campos de placas solares), la convivencia de la biodiversidad en estas instalaciones, y la bienvenida a nuevos empleos que sustituyen a los ligados a lo fósil.

Ante la que está llamada a ser la revolución industrial del siglo XXI, Álvaro Ybarra Zavala, experimentado fotógrafo documentalista, decidió inmortalizar este proceso que está ocurriendo ya en todos los rincones del país. Así nació el proyecto ‘El legado que seremos’, que también cuenta con el apoyo de Endesa y que busca capturar la metamorfosis energética en España, abordando tanto los desafíos que presenta como los hitos que están marcando esta transformación.

Darío López Rodríguez y Purificación Rodríguez Fernández visitan a su toro en uno de sus terrenos para ver la evolución del mismo tras ser infiltrado. Ambos residen en Paradela, donde tradición y tecnología conviven. Álvaro Ybarra Zavala

El proyecto surge de la propia inquietud de Ybarra Zavala ante un proceso trascendental “que está cambiando el mundo, nuestro presente más actual y nuestro futuro. Lo que estamos viviendo es poco perceptible, pero está en nuestro día a día de forma constante”, cuenta el fotógrafo. “La transición energética la entiendo como ese pulso que permite el cambio. Creo que es clave entender la importancia del momento y, cómo fotógrafo, ¿cómo no voy a fotografiarlo?, ¿cómo no voy a tener curiosidad si soy testigo de algo que está cambiando nuestras vidas?”, añade.

Con una dilatada carrera en conflictos de todo el mundo y colaboraciones con grandes medios como The New York Times o la revista TIME, el trabajo de Ybarra Zavala destaca por un enfoque pausado y profundo de momentos históricos. En ‘El legado que seremos’ el fotógrafo ha puesto su particular mirada en lugares como Andorra (Teruel), Compostilla (León), As Pontes (A Coruña) o Litoral (Almería), cuyo desarrollo económico ha estado estrechamente ligado al carbón.

A través de sus imágenes, Ybarra Zavala nos invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de las comunidades que están viviendo de primera mano la transición energética, y es que sus fotografías no solo capturan el cambio en las infraestructuras, sino también a las personas que están en el centro de esta transformación. “Detrás de cada avance hay un ser humano. Cuando hablo del proyecto, la energía es el corazón que genera este cambio, pero detrás de todo eso hay un relevo de generaciones. Si el proyecto queremos convertirlo en algo accesible y que genere conciencia tiene que ser comprensible, entonces el elemento humano es sagrado”, asegura el fotógrafo.

Operarios llevando a cabo el desmontaje en galería subterránea de acceso a Carbón importado CL4. Álvaro Ybarra Zavala

“Si nosotros queremos entender el momento y plantear preguntas, no nos podemos olvidar de los protagonistas”, declara Ybarra Zavala, que como testigo cercano de cómo se está desarrollando la transición energética, destaca “la capacidad del ser humano de superarse”. Con este proyecto “estoy descubriendo esa capacidad de superación, porque el pasar por ese relevo generacional y una transición como esta no es sencilla. En esa fusión entre juventud y conocimiento cuesta dar el relevo. Y hay mucho compromiso y mucho esfuerzo”, afirma el fotógrafo.

El proyecto, que comenzó a principios de 2023 y perdurará hasta 2026, busca capturar cómo la transición energética está redefiniendo los hábitos y las infraestructuras del país y cómo se están transformando las ciudades y los paisajes en favor de un futuro más sostenible. El proyecto cuenta con el apoyo de Endesa que, como energética, ha tenido un papel fundamental en la apuesta del país por la descarbonización,las energías renovables y el uso de la electricidad limpia en nuestro día a día.

Un operario de la Central Térmica de As Pontes espera a que la cinta transportadora de carbón se ponga nuevamente en funcionamiento tras finalizar una revisión. Álvaro Ybarra Zavala

Con ‘El legado que seremos’, Ybarra Zavala nos invita a reflexionar sobre los cambios que se están produciendo, puesto que son mucho más profundos que una mera transformación del modelo energético. Asegura el fotógrafo que, en este proyecto, “mi obsesión es provocar que nosotros como sociedad realmente nos preguntemos sobre el momento en el que estamos viviendo, hacia dónde queremos ir y cuáles son las soluciones que podemos plantear con esta revolución industrial para hacer frente a los problemas del futuro. Yo creo que un proyecto con esta pausa reflexiva lo que va a hacer es plantear las preguntas, generar conciencia y exigir”.