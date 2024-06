Ni Getaria ni Chiclana: este es el pueblo donde mejor se come en España, según National Geographic

España es un gran país para amantes del buen comer, algo que apreciamos tanto los residentes como los turistas extranjeros. De hecho, existe el llamado turismo gastronómico, es decir, personas que visitan nuestro país con la única intención de comer y probar los platos típicos de cada una de las regiones españolas. Así que no es de extrañar que la prestigiosa revista 'National Geographic' haya realizado una lista con los pueblos donde mejor se come de España basándose en la calidad de los restaurantes y el servicio. En particular, desde EL ESPAÑOL nos gustaría destacar la mejor localidad por su gastronomía, señalada como parada obligatoria por su exquisita cocina.

Nada más y nada menos que en el puesto número 1. En plena provincia de Valladolid, una histórica villa es el pueblo de España donde mejor se come, al menos para la prestigiosa revista. Se trata de Peñafiel, situada en el centro de la comarca y que rinde homenaje a la peña sobre la que se levanta el majestuoso castillo.

Pertenece a una autonomía donde su producto es uno de los más codiciados por los mejores cocineros nacionales e incluso internacionales. Buena prueba de ellos son los innumerables reconocimientos que suele recibir de manera asidua. También de los visitantes, que sin duda alguna muchos de ellos vuelven decididamente para poder probar todos sus platos estrellas. Cochinillo, lechazo, chuletón... da igual. Siempre hay algo acorde a cualquier paladar.

Plaza del Coso de Peñafiel.

La verdad es que se trata de una tierra que debe su fama culinaria internacional al lechazo asado al horno de leña, un plato que se oferta en muchos de los restaurantes de la villa. No obstante, la gastronomía peñafielense está en constante evolución y son muchos los establecimientos en los que se puede disfrutar de una cocina diferente, para todos los gustos y para todos los bolsillos.

Asimismo, su ubicación es clave ya que está en el centro de la provincia y sus alrededores son conocidos por el gran número de bodegas que pertenecen a la Denominación de Origen Ribera del Duero, las hay de las menos a las más conocidas, como Pesquera o Protos.

En este sentido, National Geographic destaca por encima de cualquier otro, el restaurante Amvibium, galardonado con una Estrella Michelin de la mano de su chef, Cristóbal Muñoz. El cocinero homenajea al producto local y a la viticultura de la zona en un «cruce de caminos» de tradición e innovación. Ofrece varios menús degustación, siendo el de 180 € por persona el más asequible de todos.

Listado completo

A veces es complicado elegir dónde ir, pero para eso National Geographic ha creado una lista de los 18 pueblos de España donde mejor se come en la Península Ibérica.

1. Peñafiel (Valladolid)

2. Torrenueva (Ciudad Real)

3. Aranda de Duero (Burgos)

4. Castroverde de los Campos (Zamora)

5. Casas Ibáñez (Albacete)

6. Ezcaray (La Rioja)

7. Sigüenza (Guadalajara)

8. Betanzos (A Coruña)

9. Trujillo (Cáceres)

10. Cadaqués (Girona)

11. Arriondas (Asturias)

12. Getaria (Guipúzkoa)

13. Chiclana de la Frontera (Cádiz)

14. Navaleno (Soria)

15. O Grove y la Toja (Pontevedra)

16. Villaverde de Pontones (Cantabria)

17. Casar de Cáceres (Cáceres)

18. Noja (Cantabria)