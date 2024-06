Un museo en Madrid para homenajear a una de las hamburguesas más icónicas del mundo

Un museo dedicado a la hamburguesa que no pasa de moda

A finales de 1954 aterrizó en Miami un restaurante que supuso toda una revolución para la época. James McLamore y David Egerton, dos jóvenes emprendedores, abrieron el primer local de Burger King con un concepto que ha perdurado durante 70 años hasta llegar al día de hoy: “The Home of The Whopper”. Así, desde entonces, la cadena se ha expandido por todo el mundo, convirtiéndose, tal y como su nombre indica, en la ‘casa del Whopper’, su hamburguesa estrella y cuyo nombre hace referencia a algo ‘más grande de lo habitual, algo colosal’.

Durante sus 70 años de historia, Burger King ha ido renovándose y conquistando a consumidores de todas las edades y de todas las partes del mundo. Burger King ha logrado algo que otros muchos restaurantes no han conseguido: formar parte de la vida de los españoles.

Presentación ‘Museum of the Whopper’

Para conocer bien hasta qué punto ha impactado el Whopper en la vida cotidiana, la empresa de análisis de mercado Gfk ha realizado un estudio a través del cual ha podido comprobar que esta icónica hamburguesa está presente en recuerdos y tradiciones de muchas personas. Y es que, según este estudio, más del 60% de los encuestados afirmaron que el Whopper les ha acompañado en distintas celebraciones a lo largo de su vida. Además, para un tercio de los jóvenes de entre 25 y 35 años, el Whopper es su comida de indulgencia favorita.

Siendo conscientes del impacto tan grande que tiene el Whopper en la vida de los amantes de las hamburguesas, el pasado mes de abril tuvo lugar el relanzamiento de este producto con una fórmula idéntica al Whopper de toda la vida, pero con mejoras que realzan los atributos únicos de esta hamburguesa y que hacen de ella ‘un Whopper más Whopper que nunca’.

Mantener la esencia de algo icónico, todo un reto

“En lo que hemos trabajado es en mantener su esencia y potenciar todo lo que hace única a esta hamburguesa”, explicó recientemente Inés Arnal, directora de Marketing de Burger King España, en la inauguración del ‘Museum of the Whopper’, el museo que homenajea al Whopper y a sus mayores fans en el restaurante que la cadena tiene en la Calle Ibiza de Madrid y al que pudo asistir recientemente El Español.

‘Museum of the Whopper’

“Hemos mejorado el proceso de cocinado de nuestra hamburguesa. Sigue siendo carne 100% vacuno a la parrilla, eso no cambia y eso es lo que nos hace únicos. Pero, además de eso, lo que hemos hecho es aumentar la temperatura a la que se sirve. Y esto es importantísimo cuando te comes una hamburguesa, porque así te aseguras que, desde el primer mordisco hasta el último, está súper jugosa, caliente y sabrosa”, añadió la directora.

Cabe señalar que, desde El Español, también hemos podido comprobar cómo la carne a la parrilla del Whopper es más suculenta y exquisita, y los vegetales son igual de frescos que siempre. Y no solo eso, el pan ahora es mucho más esponjoso y agradable. Con todo ello, esta hamburguesa sigue manteniendo la esencia y el auténtico sabor del Whopper de toda la vida.

Con la apertura del ‘Museum of the Whopper’ se podrán visitar distintos espacios temáticos que hacen referencia a los atributos clave del relanzamiento del Whopper. Por ejemplo, en este restaurante de Burger King se han instalado vitrinas con un pequeño huerto que apela a los vegetales frescos, una simulación de chimenea para hacer referencia a la parrilla en la que se cocina la carne y un rincón con puffs que simulan el pan.

The Wall of F(l)ame: cuando los fans son los verdaderos protagonistas

Hasta el 24 de junio, el restaurante de la Calle Ibiza en Madrid se convertirá en el ‘Museum of the Whopper’, donde los consumidores no solo podrán sumergirse en el universo del producto más famoso de la marca para conocer de cerca su historia y evolución, sino también en la de aquellas personas que han compartido momentos únicos e inolvidables con un Whopper, como sus primeros cumpleaños o citas en pareja.

Para homenajear a esta hamburguesa y a sus mayores fans, Burger King ha creado un espacio conocido como el ‘Wall of F(l)ame’ dentro del propio museo, donde se recogen las historias de los fans del Whopper, que son las personas que representan realmente esa iconicidad que define a esta famosa hamburguesa. “Hemos preparado una experiencia única y queremos que venga mucha gente a disfrutar de ella. Contamos algunas de las historias que hay alrededor del Whopper y que hacen de él un producto icónico y reconocido a nivel internacional”, señaló Inés Arnal durante el acto.

Entre las personas que han compartido algún momento memorable junto a un Whopper y que cuentan con su rincón en el ‘Wall of F(l)ame’ encontramos a Juan Fajardo, que conoció a su mujer en unos de los restaurantes de la cadena y ahora llevan 30 años juntos. “Podemos decir que nuestro amor nació en un Burger King”, ha compartido este fan de la marca.

También encontramos a Milvia Soumbounou, quien, desde pequeña, iba a merendar después de cada partido de baloncesto a alguno de los restaurantes de Burger King, y a Francisco González, uno de los fans que ha llegado a tatuarse la hamburguesa Whopper en la pierna. A ellos se suman otras personas que también han compartido momentos memorables con esta hamburguesa y algunos de los trabajadores de la cadena que han conseguido algún récord histórico, como vender el mayor número de Whoppers en un día o ser el más rápido en montar una de estas hamburguesas.

Eva Soriano e Inés Arnal en la inauguración de ‘Museum of the Whopper’

Durante la presentación de este espacio también asistieron figuras muy conocidas, como la cómica y presentadora Eva Soriano, maestra de ceremonias del evento y la encargada de amenizar el acto de homenaje al Whopper. Además, acudieron los creadores de contenido Rubentonces, María Valero y Dante Caro, entre otros.

Con la apertura de este novedoso espacio se abre un lugar más en el que poder disfrutar del exquisito sabor del Whopper y de todas las historias que surgen alrededor de esta hamburguesa icónica que ha conquistado los paladares de varias generaciones. Y no solo eso, cualquier persona que asista con su ticket de pedido Whopper de cualquier restaurante de la cadena podrá canjearlo por algún producto de merchandising exclusivo del Whopper.