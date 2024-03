El talento femenino gana presencia en la industria cervecera

Apostar por el talento femenino y por una cultura empresarial basada en la igualdad de género se ha convertido en uno de los principales objetivos de muchas compañías. Tal ha sido el aumento de la conciencia en materia de igualdad en los últimos años que nuestro país ha registrado un dato histórico: la presencia femenina en puestos directivos alcanza el 40%, el mayor porcentaje de la Unión Europea, tal y como indica el informe Women in Business 2024 elaborado por la consultora Grant Thornton.

Esta cifra refleja que, a pesar de vivir en un contexto social marcado por la incertidumbre geopolítica y económica, el fomento de la igualdad y la diversidad y el impulso del talento femenino en las empresas sigue siendo una de las mayores preocupaciones de las compañías. Entre las más sensibilizadas con la igualdad de género destaca la cervecera HEINEKEN España, empresa que se había marcado como propósito lograr que, de cara 2030, sus comités de dirección en todos los países estén formados también por, al menos, un 40% de mujeres.

Ahora, seis años antes de la fecha prevista, la cervecera ya ha cumplido este desafío en España alcanzando el 44% de representación femenina en su comité de dirección. Entre los nueve miembros que lo conforman, cuatro son mujeres con una sólida base de talento: Lucía López-Rúa, directora de Marketing, Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y presidenta de Fundación Cruzcampo, Monica Zai, directora de People, y Janina Vriesekoop, directora de Digital, recién incorporada a España tras más de diez años en la compañía en los Países Bajos y Malasia.

Al alcanzar el 44% de presencia femenina en su comité de dirección, la cervecera ha llegado incluso a superar los parámetros voluntarios que sugieren algunas instituciones nacionales y europeas, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la directiva del Parlamento Europeo, que a finales del 2022 fijaron una cuota voluntaria de un mínimo del 40% de mujeres en dichos órganos.

Asciende la presencia de mujeres año tras año

HEINEKEN España no solo ha conseguido una mayor presencia de mujeres en el comité de dirección, sino que también ha logrado que haya más perfiles femeninos en otras áreas de la empresa. Concretamente, en el total de su plantilla la cifra de mujeres ya asciende al 30% y en puestos de liderazgo superan el 35%. Así, cada vez son más las mujeres cerveceras, comerciales, responsables y operarias que forman parte de las fábricas y las oficinas de HEINEKEN España.

Janina Vriesekoop, directora de Digital

Conseguir estos datos en España ha sido posible gracias a la política de igualdad salarial de HEINEKEN España y a diversas iniciativas y programas que aceleran el desarrollo del talento femenino. Entre ellas destacan, por ejemplo, formaciones en materia de Diversidad e Inclusión para el 100% de los managers y la participación en programas como Women in Sales, diseñado para atraer, retener y formar a mujeres en el área de ventas. A través de esta última iniciativa la cervecera ha conseguido incrementar el número de mujeres comerciales, pasando de un 15,5% en 2020 al 21% en 2023. Además, este programa ha sido reconocido por la organización no gubernamental World Economic Forum como caso de éxito a nivel mundial. Gracias a Woman in Sales, en España ya hay más de un 30% de mujeres en los equipos comerciales de HEINEKEN, un 9% más que la cifra global.

Por otro lado, destacan también programas de mentoring como Mujeres con Poderío, que nace con el objetivo de impulsar el desarrollo de perfiles femeninos de alto potencial en todas las áreas y niveles, y Conversaciones con Acento, un foro interno que se celebra cada trimestre para fomentar el diálogo entorno a la inclusión y la diversidad.

Gracias a todos estos programas e iniciativas, HEINEKEN España está incluida en el Bloomberg Gender Equality Index, listado compuesto por organizaciones que destacan por su promoción en igualdad y su transparencia en la información relativa a las cuestiones de género.

“En HEINEKEN queremos un mundo más justo y diverso, y trabajamos cada día para conseguirlo impulsando la igualdad laboral, la equidad y la paridad. Los equipos diversos e inclusivos despiertan un pensamiento más abierto y plural, una mayor innovación y un mejor rendimiento. Por eso abrazamos la diversidad en todo lo que hacemos, a través de nuestras marcas y, por supuesto, de nuestra gente. Más allá de cumplir cuotas, nuestros programas buscan atraer talento femenino y romper definitivamente el techo de cristal que frena las oportunidades de carrera de muchas mujeres, especialmente en el ámbito directivo”, asegura Etienne Strijp, presidente de HEINEKEN España.

Además, durante este mes de marzo, la cervecera ha organizado varias mesas redondas e iniciativas con la finalidad de fomentar esta apuesta por la igualdad y la diversidad. Desde charlas inspiracionales con directivas de otras compañías a webinars o encuentros para ver partidos de fútbol femenino.