La Policía alerta de una nueva estafa: así te pueden robar el dinero con el código QR de un bar

Una de las consecuencias que tuvo la pandemia fue la aparición y expansión de los conocidos como códigos QR. ¿La razón? Fue como una especie de medida preventiva para que las personas no contactaran con documentos físicos (como las cartas de los bares) y así evitar el contagio del virus.

Los códigos QR, como otros muchos inventos, han llegado para quedarse. Es una manera fácil, y al alcance de la mano, de tener información. Rápidamente, y usando la cámara del teléfono móvil, se pueden escanear dichos códigos que redirigen a una web o a la descarga de un archivo.

Tanto uso están teniendo estos códigos que los ciberdelincuentes no han querido dejar pasar la ocasión para hacer de las suyas. Y, debido al aumento de denuncias al respecto, la Policía ha advertido a través de las redes sociales de este uso fraudulento a la par que ha facilitado una serie de consejos a los ciudadanos.

¿En qué consiste la estafa?

El modus operandi de los ciberdelincuentes es el siguiente: en las cartas de los bares y restaurantes, o en carteles de actividades extraescolares de los niños, por ejemplo, pegan un código fraudulento sobre el original. De esta manera, roban los datos personales o bancarios de los ciudadanos.

Por eso, la Policía lanza una llamada de atención a aquellas personas que suelen utilizarlos, ya que puede conducirnos a una web maliciosa o a algo peor como un malware o un virus. “Si te encuentras un código QR en cualquier bar o cafetería, asegúrate de que no se trata de una pegatina pegada sobre el QR original antes de escanearlo”, advierte uno de los agentes en redes sociales.

Por eso, unas de las recomendaciones que ofrecen es la de preguntar al responsable del negocio si ese código QR es suyo o no. Y fijarse con atención si se ha colocado una pegatina encima del código QR original.

Otro paso que conviene hacer, si ya se ha escaneado dicho código QR y se abre una web que es una dirección sospechosa, es ignorarla y cerrarla. Sobre todo si pide datos personales.

¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta?

Otra forma de darse cuenta de la posible estafa es que este tipo de web que son fraudulentas suelen tener faltas de ortografía y otros elementos sospechosos. Y si se han detectado, la Policía recomienda que hay que informar al establecimiento para que compruebe el resto de códigos QR del negocio.

Otra medida preventiva destacada por la Policía es la que hace mención al uso de programas que protejan de estos ataques y que sirven para detectar archivos sospechosos. O que la aplicación que usamos para escanear los códigos QR no nos envíe directamente al enlace al que nos quiere mandar. Con esta previsualización, se podrá observar si esa descarga es un fraude, y si la URL es realmente la que queremos ver.

“Si quieres estar totalmente a salvo, instala un software que los detecte, y si eres víctima, denuncia”, sentencia uno de los Policías. En resumen, hay que verificar la procedencia del QR acudiendo a la fuente oficial para así asegurarnos de que es fiable.

También es conveniente comprobar que el código no sea una pegatina colocada sobre el código original. Y ver que la web que se abre no tenga faltas de ortografía, no pulsar en elementos o anuncios sospechosos, y no facilitar nunca datos personales.

