El tercer empleo mejor pagado de España y sin carrera: 2.000 € al mes y hasta 5.000 € en comisiones

Ganar mucho dinero sin matarse a estudiar es el sueño de cualquier persona. Y es que, seguro que no es ni la primera ni la última vez que más de uno ha soñado con ganar un buen sueldo sin la necesidad de pasarse años estudiando una carrera universitaria. En un panorama laboral en el que cada vez resulta más complicado acceder a un puesto de trabajo con buenas condiciones, son muchos jóvenes los que enfocan su decisión de qué estudiar en las ganancias y la carga de trabajo de este. No obstante, existe un empleo realmente lucrativo en España que no requieren de ningún tipo de titulación universitaria. En concreto estamos hablando del oficio de agente inmobiliario, por el que se puede ganar un sueldo bastante superior a la media.

Hoy en día, una creencia muy generalizada es que para la mayoría de los trabajos con mayor remuneración y responsabilidad suele exigirse titulación superior, pero la realidad es muy distinta. De hecho, actualmente existen empleos bastante llamativos que favorecen la solvencia económica. Muchos de ellos pueden requerir una formación previa, un diploma de secundaria o incluso certificados en el puesto de trabajo, pero nada comparable con los 4 años de carrera.

El empleo de agente inmobiliario es uno de los oficios mejor pagados de España sin tener carrera. Este trabajo consiste en gestionar la compra y venta de propiedades, enseñándolas a los futuros compradores. Aparte de llevar a cabo las visitas para los clientes, estos también se encargan del papeleo de compraventa, sabiendo evaluar el estado del mercado inmobiliario.

Escaparate de una inmobiliaria. EFE.

Estas personas, que se ocupan profesionalmente de la gestión de las viviendas, ganan una gran cantidad de dinero. De hecho, aunque el ingreso promedio es de 2.000 euros mensuales, hay que tener en cuenta que una buena parte del salario pertenece a las comisiones. Normalmente, estas entre los 3.000 y 5.000 euros. Obviamente, estos ingresos no serán siempre los mismos ya que estos dependerán, en gran medida, del número de casas que vendan o alquilen y del precio de las mismas.

No obstante, es importante tener en cuenta que aunque no se exija una carrera universitaria, este puesto sí requiere mucha responsabilidad y sobre todo, una gran capacidad de gestión. Además, también se piden conocimientos sobre presupuestos, leyes, marketing, además de una buena expresión oral y mucha capacidad de convencimiento.

Igualmente, existen otros trabajos que tampoco se necesita un título universitario, algunos de ellos son: controlador aéreo y organizador de eventos. Además, algo a tener en cuenta es que al margen de la facilidad de acceso a este tipo de empleos, la mayoría de ellos disponen de un sueldo medio-alto en comparación con algunos trabajos que sí requieren un título universitario.

No obstante, y como es obvio, el sueldo de estos puestos dependerá, en gran medida, de la experiencia, así como los conocimientos previos e incluso la empresa para la que se trabaja.

