Las tres profesiones mejor pagadas de España y sin tener carrera: sueldos de hasta 100.000 euros

Octubre viene siendo desde siempre la época perfecta para afrontar nuevos propósitos de vida. Muchos de ellos vienen relacionados con los estudios o la idea de comenzar un nuevo futuro profesional. Y es que, en un panorama laboral en el que cada vez resulta más complicado acceder a un puesto de trabajo con buenas condiciones, son muchas las personas que deciden reinventarse cambiándose a uno con unas expectativas salariales superiores. No obstante, también son muchos jóvenes los que comienzan su formación en diferentes sectores con la idea de ganar un buen sueldo en un futuro. Pero claro, los objetivos relacionados con la remuneración a menudo chocan con la formación. Sin embargo, hay algunos casos que esto no se da así y es que existen varias profesiones realmente lucrativas en España que no requieren de ningún tipo de titulación universitaria.

En la actualidad, una creencia muy generalizada es que para la mayoría de los trabajos con mayor remuneración y responsabilidad suele exigirse titulación superior, pero la realidad es muy distinta. De hecho, actualmente existen empleos bastante llamativos que favorecen la solvencia económica. Muchos de ellos pueden requerir una formación previa, un diploma de secundaria o incluso certificados en el puesto de trabajo, pero nada comparable con los 4 años de carrera.

Desde controlador aéreo, organizador de eventos o incluso agente inmobiliario son algunos de los empleos a los que puedes optar sin la necesidad de disponer una carrera universitaria. Además, algo a tener en cuenta es que al margen de la facilidad de acceso a este tipo de empleos, la mayoría de ellos disponen de un sueldo medio-alto en comparación con algunos trabajos que sí requieren un título universitario.

En concreto estamos hablando del puesto como controlador aéreo. Este oficio consiste en prestar el servicio ATC (Air Traffic Control o Control del Tráfico Aéreo), dirigiendo el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo de su responsabilidad y en los aeropuertos de un modo fluido, seguro y ordenado, otorgando a los pilotos las autorizaciones pertinentes y proveyéndoles de las instrucciones e información necesaria. Estos pueden cobrar de media hasta 100.000 euros anuales, aunque esta cifra puede crecer notablemente gracias a las horas extras y otros complementos adicionales.

Asimismo, en el segundo puesto está el de organizador de eventos. Estas personas que se encargan profesionalmente de organizar todo, ganan una gran cantidad de dinero. De hecho, el ingreso promedio es de 2.000 euros mensuales e incluso pueden ganar más de 100.000 euros al año dependiendo del sector en el que se trabaje.

Y por último, otra de las profesiones con los sueldos más altos y sin necesidad de poseer un título universitario es el de agente inmobiliario. Estas personas se ocupan de gestionar la compra y venta de propiedades, enseñándolas a los futuros compradores. Aparte de llevar a cabo las visitas para los clientes, estos también se encargan del papeleo de compraventa, sabiendo evaluar el estado del mercado inmobiliario. En este sentido, aunque el ingreso promedio es de 2.000 euros mensuales, hay que tener en cuenta que una buena parte del salario depende de las comisiones. Normalmente, estas oscilan entre los 3.000 y 5.000 euros por venta.

No obstante, hay que tener en cuenta varios factores que pueden influir en el salario estos puestos de trabajo. Y es que, la experiencia es uno de los elementos clave, ya que los más experimentados suelen recibir salarios más altos y viceversa.

