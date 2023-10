Esta es la ciudad de España donde vive la gente más maleducada: tacaños con la propina y escandalosos

La gastronomía, la cultura y el clima hacen de España un lugar perfecto para visitar en cualquier época del año. En el mes de julio, nuestro país superó la barrera de los 10 millones de visitantes por primera vez en la historia, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Respecto al mejor dato histórico, el de julio de 2019, el crecimiento ha sido del 2,6%. Pero la realidad es que España no solo es conocida por su comida tradicional o sus playas, también lo es por la personalidad de sus ciudadanos, que a veces puede parecer diferente respecto a la del resto de europeos.

Para analizar precisamente esto, la plataforma Perply ha realizado un estudio para conocer la opinión de sus residentes acerca del nivel de educación que muestran sus conciudadanos en las 12 áreas más propensas a mostrar una falta de cortesía hacia los demás. Siguiendo esta línea, la plataforma ha entrevistado a más de 1500 residentes de 19 áreas de España, a los que se les ha preguntado por la frecuencia con la que encuentran ciertos comportamientos maleducados en los residentes.

Algunos de los comportamientos por los que se les ha preguntado son: quedarse absortos con el teléfono en público, no dejar que la gente se agrupe en el tránsito, no ralentizar cuando conducen cerca de peatones, ser ruidosos, no saludar, mirar vídeos en público, hablar por el altavoz, tener un lenguaje corporal hermético, no respetar el espacio personal, ser descortés, no dar propinas o saltarse las colas.

Gente paseando por Santa Cruz de Tenerife. Europa Press

Tras enumerar todos estos comportamientos, a las personas entrevistadas en el estudio se les ha pedido que otorgaran una puntuación a su ciudad en relación a cuánto consideran del 1 al 10 que sus ciudadanos tienen estas actitudes. Tras las respuestas, cada ciudad en la que se ha preguntado ha obtenido una puntuación final y, en base a esto, se han podido saber cuáles son las ciudades más maleducadas, más educadas y más generosas.

Las tres ciudades más maleducadas de España son Santa Cruz de Tenerife, Granada y Alicante-Elche. Si se realiza una comparación con la media de 5,53 que han obtenido las ciudades, estas tres superan con creces el dato, habiendo obtenido un 6,06, 5,95 y 5,81, respectivamente. Hay que tener en cuenta que las puntuaciones han sido otorgadas en una escala del 1 al 10, considerando 10 la máxima puntuación, es decir, que sus ciudadanos recurren mucho a estos comportamientos.

Santa Cruz de Tenerife ha sido la ciudad que ha sido catalogada como la más maleducada. Según los resultados del estudio, sus habitantes se caracterizan por pasarse todo el día pegados al teléfono y no dar paso a otros coches cuando hay mucho tráfico. También han obtenido una puntuación alta en otros comportamientos como, por ejemplo, ser ruidosos en público y no dar propinas muy elevadas.

A Santa Cruz de Tenerife, Granada y Alicante-Elche, que ocupan los tres primeros puestos del ranking en ciudades más maleducadas, le siguen San Sebastián y Bilbao. El 'top 10' lo cierran Palma, Barcelona, Málaga, Valladolid y Madrid.

¿Cuál es la ciudad con los habitantes más educados?

Al igual que se ha analizado cuáles son las ciudades más maleducadas, la plataforma Preply también ha querido saber cuáles son las ciudades con los habitantes más educados. En este caso, la ganadora ha sido Vigo, con una puntuación de un 5,17. A esta le siguen A Coruña-Oleiros-Arteixo, Valencia, Murcia-Orihuela y Oviedo-Gijón-Avilés. El 'top 10' de las ciudades más educadas lo completan: Las Palmas, Zaragoza, Sevilla, Cádiz y Madrid.

Imagen de archivo de gente en una terraza. EFE

Aparte de revelar qué ciudades de España son las que tienen los mejores y peores modales, otro de los objetivos de la plataforma era conocer cuáles son los comportamientos maleducados más frecuentes en nuestro país. Y como no podía ser de otra manera, el comportamiento ganador por excelencia ha sido estar todo el rato al teléfono en público. La ciudad con mayores probabilidades a mostrar este comportamiento sería San Sebastián. El segundo comportamiento más frecuente es no acoger a forasteros, seguido de ver vídeos en público, montar bullicio y no dar propina.

En el estudio, Perply afirma haber preguntado a los participantes su opinión sobre quienes creen que son los más maleducados: los residentes o los no-residentes. Entre todas las ciudades analizadas, un 21,25% de los encuestados pensaron que los no residentes eran más maleducados que los residentes, un 26,04% indicaron que los residentes eran más maleducados bajo su criterio, un 40,97 % indicó similitud en el grado de mala educación y un 11,74 % indicó no tener una respuesta clara.

Según los resultados, solo hay cinco ciudades en las que los residentes se consideran más maleducados: Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Vigo, Zaragoza y Bilbao. Por el contrario, los no residentes son más maleducados en Las Palmas, Granada, A Coruña-Oleiros-Arteixo, Valladolid y Palma.

