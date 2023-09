Cuándo la correa y el bozal son obligatorios: estas son las multas por no atar a tu perro

La culpa no siempre es suya. Como mascotas con un dueño, hay responsabilidades compartidas. Ya lo decía, hace unos años, una campaña a favor de los perros. Decía que lo único que les faltaba para ser unos animales "perfectos" era que sus dueños "fueran responsables". Porque quienes responden por ellos son los que saben cómo actuar. Y los que deben estar pendientes de multas o comportamientos molestos.

Las sanciones por cualquier actividad no permitida de los perros recae en su dueño. Y no sólo se dirigen a estos responsables por cuestiones más serias, como el maltrato o el abandono animal, sino por comportamientos no permitidos en el día a día. Uno muy habitual es el de pasear con estas mascotas sin atar o sin bozal.

Conductas equivocadas que no solo pueden llevar a multas o tragedias para el animal, sino a perjuicios de terceros. Ambas, además, están registradas en la legislación como una falta y, por tanto, son motivo de sanción. Esta normativa atañe, principalmente, a los perros, los animales de compañía más numerosos.

¿Sabías que el número de perros en España aumentó un 38% en tres años hasta los 9 millones en 2021? Con esta creciente integración de mascotas en nuestras vidas, es esencial garantizar la seguridad durante los desplazamientos en vehículos.🚗 #SeguridadVial pic.twitter.com/3kEQxzH41o — Stop Violencia Vial · Stop Bide indarkeria (@bide_indarkeria) July 14, 2023

Según cifras publicadas en enero de 2023 por la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, en España el número de perros registrados ha aumentado un 38% en los últimos tres años, con 9,3 millones de canes en el país. En total, los hogares españoles suman 15 millones de mascotas. Les siguen los gatos, los pájaros y las aves.

Por eso, cuando se tiene un perro hay que conocer la legislación que cada municipio impone sobre la tenencia y el cuidado de animales. Hay un gran abanico de sanciones y de excepciones, que abarcan desde la colocación del perro en el interior de un vehículo, la identificación del animal, la introducción en lugares prohibidos o la recogida de excrementos.

La razón principal para requerir llevarlo atado no es solo la libertad del perro: también es por la comodidad del humano o por daños a otras personas. En España, la legislación obliga a llevar al perro siempre con la correa cuando está en la calle, salvo en los espacios habilitados para estos animales.

Esta sanción económica oscila entre los 90 y los 300 euros y aumenta si la raza del perro está entre las consideradas como peligrosas (esto es: Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Rottweiler, Tosa Inu, American Staffordshire Terrier, Akita Inu o Staffordshire Bull Terrier, entre otros).

Lamentablemente, España está entre los países que más #mascotas abandona en verano. Tras el confinamiento se calcula que han aumentado un 25% el número de abandonos de #perros. El abandono animal es delito. #StopAbandonoAnimal #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/7ZcMNIllvY — Colegio de Veterinarios de Sevilla (@ColvetSevilla) August 13, 2020

Si no lleva bozal en la calle y pertenece a cierta categoría, la multa puede llegar a los 3.000 euros. Según el Real Decreto 287/2002, los perros de raza, perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y perros que reúnan todas o la mayoría de características descritas en el Real Decreto 287/2002 han de ir siempre con bozal. Y en determinados casos es obligatorio su uso, sea cual sea la raza, como cuando viaja en medios de transporte como el tren, el autobús o incluso el barco.

Al Real Decreto 287/2002 se le suman normas incluidas en leyes autonómicas y ordenanzas municipales. Que estos animales de compañía sepan comportarse y lleven bozal puede ahorrar imprevistos. Los más comunes son mordeduras a paseantes u otras macotas, comer basura u otros alimentos en mal estado e incluso sufrir un daño mayor, como un accidente de coche.

