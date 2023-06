Se queja de cómo le han dejado su Airbnb y reabre el debate: ¿debo recogerlo si me cobran la limpieza?

Con la llegada del verano, son muchos los españoles que inician sus ansiadas vacaciones y parten a destinos turísticos para disfrutar de unos días de descanso. Algunos eligen las comodidades de un hotel, pero lo cierto es que hay muchos que prefieren alquilar un apartamento donde poder tener mayor libertad. En este sentido, Airbnb se ha convertido la plataforma de referencia en lo que al alquiler vacacional se refiere. Sin embargo, es más que habitual ver en redes sociales las confrontaciones que se viven cada día entre propietarios e inquilinos, sobre todo durante la temporada estival.

Estos días, una usuaria de TikTok y propietaria de un piso de alquiler vacacional en la plataforma Airbnb ha publicado un vídeo en el que no ha dudado en cargar contra la actitud que han tenido sus últimos inquilinos. A través de una sucesión de imágenes de una duración de casi un minuto, la dueña del apartamento ha mostrado a sus seguidores el estado en el que tres huéspedes han dejado la vivienda tras su estancia.

"Increíble el desastre. El aire puesto a 20º a todo meter porque no he venido antes. Este es el aspecto del apartamento. Todo absolutamente por medio, cosas por aquí, cosas por ahí... Se lo han dejado así, con todo por medio. Sacos de dormir para tirar, chanclas, o sea, la gente más guarra se va superando día a día. Todas las luces encendidas, todo tirado, increíble. Mira que guarrería. A este nivel no ha habido nadie. Muy fuerte", añade en el vídeo.

#airbnb #alquilervacacional #puertobanus #marbella #vergonzoso #costadelsol #inutiles ♬ sonido original - Fit4all_Ana @fit4all_ana Es un vídeo casero, espontáneo, siento si a alguien le molesta lo que digo, pero esto es lo que se encuentra un propietario, que está alquilando con Airbnb, 4 noches 3 niñas, de esas que luego salen hechas un pincel, pero que son sucias, desordenada, egoístas y absolutamente inútiles. (Chicos abrir los ojos, os lleváis un boleto premiado por la noche y os despertamos con esto). Que prefieren comprar un saco de dormir pero hacer gasto poniendo el AA a 20 grados y que parezca una cámara frigorífica y usar el nórdico y los edredones. Vergonzoso y ahora el que piense q para eso pagan ...que diga lo que le parezca, algo que no harías en tu casa, no lo hagas fuera #niñatas

En las imágenes puede apreciarse que la limpieza brilla por su ausencia. Papeles por el suelo, comida en el fregadero, sábanas sin ordenar, suciedad en la ducha e incluso un mal uso del baño son algunas de las cosas que se ha encontrado la propietaria al regresar al apartamento.

"Es un vídeo casero, espontáneo, siento si a alguien le molesta lo que digo, pero esto es lo que se encuentra un propietario, que está alquilando con Airbnb, 4 noches 3 niñas, de esas que luego salen hechas un pincel, pero que son sucias, desordenada, egoístas y absolutamente inútiles", ha afirmado a través de la red social.

[Marco', el rey de Airbnb en Madrid: 'controla' 260 pisos y es más que una persona]

Además, ha asegurado que las inquilinas "prefieren comprar un saco de dormir pero hacer gasto poniendo el aire acondicionado a 20 grados y que parezca una cámara frigorífica y usar el nórdico y los edredones. Vergonzoso y ahora el que piense que para eso pagan... que diga lo que le parezca. Algo que no harías en tu casa, no lo hagas fuera", expresaba a través de la red social TikTok.

Aunque la mayoría de los usuarios que alquilan una vivienda por Airbnb no dejan el apartamento en mal estado tras su estancia, lo cierto es que a día de hoy los propietarios todavía tienen que enfrentarse a las condiciones desastrosas en las que, en ocasiones, los huéspedes dejan los pisos.

El vídeo en el que la mujer muestra el estado en el que han dejado su apartamento vacacional supera ya los 9.000 'me gusta' y los 2.000 comentarios. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que la mayoría de las respuestas al vídeo hacen referencia a un concepto muy habitual cuando se alquila una vivienda en Airbnb: los gastos de limpieza.

Imágenes de cómo dejaron tres chicas un apartamento de Airbnb tras su estancia. TikTok

Y es que, entre los usuarios que se han animado a comentar en la publicación, muchos han reprochado a la propietaria la elevada cantidad que se cobra por la limpieza a los huéspedes. Un hecho que, según ellos, les exime de tener que dejar luego el piso en perfectas.

¿Tengo que dejar el apartamento recogido si ya he pagado una tasa de limpieza?

Una de las polémicas que más genera el hecho de alquilar un apartamento vacacional en Airbnb es la tasa de limpieza que la plataforma cobra a los clientes. Se trata de un cargo adicional que los anfitriones suman al precio total de la reserva con el objetivo de cubrir los gastos de limpieza una vez que los huéspedes abandonan la estancia. La cantidad varía en función de la casa y el anfitrión y, además, puede ser un cargo único o por noche.

Por ello, la plataforma no tiene fijada una tasa específica para los anfitriones, sino que son estos los que pueden elegir con total libertad cuál será el cargo en función de sus necesidades y de los costes que se estimen de esa limpieza. Esta cantidad se muestra al huésped claramente y de forma desplegada antes de realizar el pago. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tasa no se incluye en el precio base de la reserva. Por ello, en caso de cancelar la reserva, los huéspedes podrían llegar en ocasiones a perder el dinero correspondiente a la limpieza aun sin haber disfrutado de la estancia.

Muchos huéspedes opinan que, al haber pagado una tasa de limpieza, no son ellos los que tienen que asumir la limpieza de la vivienda. De hecho, no hay ninguna obligación escrita que indique que los huéspedes tienen que encargarse de la limpieza. Los anfitriones son los que se hacen cargo de ella, precisamente con esa tasa. Por lo tanto, el dejar limpio o no un apartamento vacacional tras una estancia dependerá de cómo sea cada huésped.

"Cuando se alquila el Airbnb, hay gastos de limpieza y suelen ser muchos. Eso suele cabrear al cliente. No estoy justificándolo, pero puede que sea eso", añadía una usuaria en los comentarios del vídeo. En la misma línea, otra usuaria expresaba una opinión parecida: "A ver, para eso Airbnb te cobra servicio de limpieza. Yo cuando alquilo no lo dejo así obviamente, pero pienso que para eso se paga el servicio de limpieza".

Sigue los temas que te interesan