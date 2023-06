Orientación Laboral: ¿qué datos debemos eliminar de nuestro currículum?

Hacer un curriculum vitae para postularse a un puesto de trabajo puede resultar mucho más complicado de lo que pueda parecer en un principio, ya que en muchas ocasiones se cometen errores en su redacción. De hecho, hay algunos datos que se deben eliminar del CV para que este se vea mejor de cara a los reclutadores.

Por norma general se debe eliminar toda la información que resulte innecesaria, debiendo evitar colocar la dirección personal, ya que es suficiente con que en el curriculum vitae figure la ciudad. También debe ser eliminado el DNI, ya que solo se necesitará de cara a la formalización del contrato.

Por otro lado, no deben figurar hobbies si estos no se encuentran muy relacionados con la vacante laboral a la que se aspira, ni tampoco habrá que incluir programas informáticos que solo se hayan utilizado una o dos veces, ni tampoco experiencias laborales que no aportan nada al tiempo de empleo que se va a solicitar. De esta manera, todos estos elementos son prescindibles y se recomienda no incluirlos solo por el hecho de engordar el CV, ya que puede jugar en contra del aspirante.

Fotografía, ¿sí, o no?

En el caso de la fotografía, que es uno de los elementos que más da que hablar, hay quienes no son partidarios de incluirla, aunque se puede admitir siempre que sea pequeña y profesional.

De hecho, al respecto de esta, solo se usa en España y Latinoamérica, siendo poco habitual que los currículums de otras partes del mundo incluyan la fotografía.

En cualquier caso, al igual que hay quienes defienden que se puede prescindir de ella, hay otros que aseguran que, aunque es preferible apostar por un CV minimalista, no se debería eliminar la fotografía, sobre todo cuando puede ser beneficioso para el aspirante, por ejemplo, si se va a realizar un trabajo de cara al público.

Cómo hacer el curriculum vitae perfecto

Los profesionales de recursos humanos no leerán el curriculum vitae por completo si es difícil de leer. Lo más recomendable en este sentido es respetar el orden de la información a incluir, ya que el reclutador realiza en primer lugar un cribado rápido para posteriormente profundizar en sus CV seleccionados para así poder seleccionar al candidato que está buscando.

Diferentes ejemplos de curriculum vitae

Para empezar, es fundamental que al crear el curriculum vitae haya una estructura inmediata y clara en la que figuren: datos personales (nombre, apellidos…), información de contacto (correo electrónico, perfil de LinkedIn, teléfono…), experiencia profesional (en orden cronológico), trayectoria académica, idiomas conocidos, habilidades técnicas, etcétera. Por su parte, la foto es opcional, pero si se decide adjuntar, mejor usar una que tenga un fondo neutro y que sea profesional.

Experiencias profesionales

Las experiencias profesionales son los primeros datos que se deben incluir en el curriculum vitae, justo después de introducir los datos de contacto. Además, hay que tener en cuenta que las experiencias deben ser agregadas en orden cronológico, desde la más reciente hasta la más antigua.

Es muy importante, una vez alcanzados niveles profesionales altos, quitar del CV experiencias muy anticuadas que no se encuentran contextualizadas con respecto a la trayectoria actual o el propio anuncio al que se aspira. De igual forma, las prácticas para un profesional con más de veinte años de experiencia pueden estar obsoletas, por lo que no servirá de nada incluirlas en el currículum.

Años 'vacíos'

En la carrera profesional y laboral es completamente normal tener unos periodos "vacíos", ya sea por haber tenido una baja laboral, por haberse tomado un año sabático o por un trabajo que salió mal.

Esto no es un problema, pero sí que es preferible ser transparentes y explicar todo en el caso de que un reclutador solicite información sobre ello, lo que dará origen a que se pueda genera una mayor confianza. De igual forma, es aconsejable que se eviten las incoherencias en la descripción de las responsabilidades que se han ocupado y los resultados cosechados.

Formación

Al igual que sucede con la experiencia profesional, la trayectoria académica es un elemento fundamental a incluir en cualquier curriculum vitae, debiendo usar para ello también un orden cronológico. Además, se debe dar una mayor importancia en el mismo a los másteres o MBA si se han obtenido o a aquellas titulaciones que son exigidas para poder optar a un puesto de trabajo. De igual forma, un CV perfecto debe destacar la fase más importante del proceso de formación, sobre todo en el caso de que sea reciente

Idiomas extranjeros y nivel de competencia

En el curriculum vitae es importante dar visibilidad a los idiomas conocidos y dominados, siendo claves en todo CV. Se debe especificar el idioma conocido y el nivel que se domina. En aquellos casos en los que el conocimiento conversacional sea bastante diferente a la habilidad para entender el idioma o escribirlo, será recomendable especificarlo.

Habilidades

En lo que respecta a las habilidades, para crear el CV perfecto hay que diferenciar entre las habilidades técnicas (hard skills), donde hay que indicar el nivel de conocimiento de una determinada herramienta, un sistema informático, etcétera, y las habilidades transversales (soft skills), donde hay que hacer referencia a características que cada vez tienen más importancia en los procesos de selección.

Este es el caso de: habilidades de gestión de equipos, habilidades de comunicación, habilidades de negociación, capacidad para influir en personas de acuerdo con los objetivos de la empresa, etcétera.

