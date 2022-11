Curriculum con o sin foto: te resolvemos la eterna duda al buscar trabajo

Buscar empleo es una tarea en muchas ocasiones complicada. El primer paso cuando se quiere encontrar un trabajo es hacer o actualizar el curriculum, pero en ese proceso pueden surgir muchas dudas. ¿Cuál es la mejor forma de presentación? ¿Cómo me puedo distinguir de los cientos o miles de candidatos que aspiran al mismo puesto?

Ante esta situación, una de las preguntas más habituales es si incluir o no una fotografía. Tradicionalmente siempre se ha añadido, sin embargo, en los últimos años se ha cuestionado la necesidad de hacerlo, ya que la influencia que pueda tener la imagen física en la persona seleccionadora puede llevar a la discriminación. Entonces, ¿qué es mejor?

Eva Rimbau Gilabert, profesora de Recursos Humanos y Organización de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica a Enclave ODS que es difícil dar una recomendación, debido a lo normalizado que está en España añadir una fotografía. "Quien no la pone parte, digamos, con desventaja, ya que aquí está superarraigado hacerlo", asegura.

Debido a que poner una imagen puede llevar a situaciones de discriminación, hay países que directamente tienen prohibido incluirla y potencian los llamados "curriculums ciegos" donde, además de no tener fotografías, tampoco se incluyen datos personales como el nombre o la edad.

Ejemplo de ello es Reino Unido, que prohíbe poner fotos. Por su parte, en Canadá y Estados Unidos sí está permitido, pero las empresas suelen pedir curriculums sin imagen para evitar posibles violaciones de las leyes antidiscriminación. Otro ejemplo de esta tendencia es Francia, que aunque sí deja incluir una foto, prohíbe que se añadan datos personales como el nombre o la nacionalidad.

En España, sin embargo, no hay ninguna ley que regule este tema. La profesora Rimbau Gilabert afirma que es complicado saber si poner una foto te va a perjudicar porque no hay estudios específicos sobre ello en nuestro país.

"Sabemos, por ejemplo, que hay discriminación a la hora de escoger los curriculums de mujeres para puestos técnicos frente a hombres; o de etnias minoritarias frente a personas blancas... Pero son investigaciones internacionales. En España no sabemos si te perjudica más poner tu foto si perteneces a un colectivo generalmente discriminado. Es muy difícil llegar a una conclusión", declara.

En este sentido, Gilabert apunta que en este tipo de estudios España siempre está posicionado como un ejemplo de país poco discriminador de minorías. "Siempre sale bien en estadísticas internacionales. Entonces, probablemente no te perjudique tanto la foto como te podría ocurrir en otros países que son más racistas, LGTBI-fóbicos o machistas. Pero siempre es difícil decirlo con absoluta seguridad. Por eso la decisión es personal".

Además, aunque no se ponga una foto, el curriculumm incluye otros datos "que dicen quién eres y pueden hacerte susceptible de ser discriminado. Pues porque te llames Mohamed, porque tienes más de 45 años, porque eres mujer optando por un puesto técnico...".

Por eso, la experta concluye que si no vas a mandar un curriculum ciego, "lo preferible es que prepares la mejor foto que puedas preparar, cosa que también es difícil, y a partir de ahí, intentar ganarte a la gente en la entrevista".

"El problema de la discriminación no te lo vas a ahorrar por no poner la foto. La imagen es solo una forma de ‘facilitar’ esa discriminación, si es que existe, que la estamos dando por hecho, porque sabemos que los sesgos existen", concluye.

Pon una foto correcta

Parece que en el caso específico de España, todo apunta a que es mejor incluir una foto, pero ¿y si me postulo para una empresa internacional? Ya que en otros países no está tan bien visto que se añada una imagen, ¿sería mejor no incluirla en esos casos? Ante estas situaciones, Gilabert afirma que si las empresas buscan curriculums ciegos, deberían indicarlo en sus portales de empleo para no dar pie a la equivocación.

Igualmente, si finalmente decides incluir una imagen en el curriculum, lo que todos los profesionales dejan claro es que debe ser una fotografía apropiada (algo que parece obvio, pero no todos los candidatos cumplen).

En su libro ¿Qué hago con mi vida? Revoluciona tu búsqueda de empleo (Montena, 2022), Eva Porto, psicóloga especializada en Recursos Humanos, recuerda que en una fotografía profesional no se puede aparecer con gafas de sol o ropa poco apropiada. Tampoco puede ser un selfi, ni estar tomada de lejos.

Aunque, al igual que Gilabert, afirma que en España todavía es habitual incluir una foto, asegura que lo ideal es que "en un futuro no sea necesaria". No obstante, recomienda ponerla especialmente "si solicitas puestos de cara al público, porque la foto ofrece una familiaridad valorada positivamente".

"Por esa misma razón, debes añadirla cuando envíes candidaturas a empresas pequeñas o medianas", añade.

