Todos los espectáculos que no te puedes perder estas navidades en IFEMA MADRID

Todos los espectáculos que no te puedes perder esta Navidad en el mismo lugar

No hay Navidad sin ocio o sin planes a la vista. Parece implícito. Llegan estas fechas y la oferta de actividades y sitios a los que ir se multiplica y se une a los compromisos de cenas y comidas con allegados. Es momento de disfrutar, de aprovechar esos días de vacaciones y hacer planes especiales. Si vives o piensas viajar a una gran ciudad, la oferta de ocio se amplía. Más allá de las reuniones sociales, los regalos y las tradiciones, las opciones que brinda Madrid resultan inabarcables.

Pero, ¿y si gran parte de esa oferta tan apetecible la pudieras encontrar en un mismo lugar lejos del tráfico, las grandes multitudes de la Navidad y disfrutar de propuestas únicas e imbatibles? IFEMA MADRID LIVE se ha convertido en un referente en la capital para la música y los espectáculos, con grandes producciones y extraordinarios montajes aptos para todos los públicos y todas las edades.

En esta ocasión, y a propósito de estas fechas, es como si el espíritu de la Navidad inundara las instalaciones de IFEMA MADRID.

Para disfrutar solo, con amigos o en familia

Entre sus citas imprescindibles, cómo resistirse al espectáculo más de moda de la capital estos días si es que todavía no lo has visto: a WAH Madrid se va comer, cantar, bailar y reír. ¿Qué hay más navideño que eso? Se trata de un show musical y gastronómico (con comida típica de Asia y América) donde el espectador participa en actuaciones en vivo y catas culinarias para culminar, tipo after party, bailando al ritmo de un DJ. Fiesta, con todas las letras.

La magia, tan esencial en la Navidad, también está presente en la oferta de IFEMA MADRID LIVE a través de Hangar 52 Revolution, el espectáculo que llega por tercer año consecutivo a IFEMA MADRID de la mano del Mago Yunke tras alcanzar por tercera vez su título de Campeón del Mundo de Magia. El Mago Yunke es una referencia en el ilusionismo, heredero de grandes mitos como Harry Houdini. Para este potente show, al nivel de las grandes producciones de Las Vegas o Nueva York, el creador lleva la magia al siguiente nivel con sus 'ilusiones clasificadas'. Un paseo de ciencia ficción rodeado de impactantes efectos especiales y con la colaboración del Campeón del Mundo de Invención, Gonzalo Gallardo, en la producción técnica.

Para ir con toda la familia, la recomendación es Circlassica, Leyendas de Asia. Porque al circo por Navidad hay que ir y si, además, es tan único y especial como este, el disfrute está asegurado. Muy impactante y con el sello de Productores de Sonrisas, gran compañía internacional de acróbatas, que ofrece de los números más sorprendentes de la temporada con acrobacias extremas, contorsionistas… que cuentan la legendaria historia china del Rey Mono, el Dragón Celestial y el Ave Fénix.

El arte, por supuesto, tampoco podía faltar entre la oferta de ocio de una ciudad como Madrid. Encima, de la mano de dos de los genios más importantes que ha dado nuestro país y sin salir del espacio de IFEMA MADRID. Por un lado, Desafío Dalí, donde vivir el surrealismo del artista desde dentro. Una gran exposición inmersiva (la mayor muestra de Dalí en formato digital del mundo) que tiene lugar en 2.000 metros cuadrados repletos de realidad virtual, 3D, realidad aumentada y micro-mapping. Y, por otro lado, Imagine Picasso, otra exposición inmersiva con estructuras monumentales de hasta 10 metros de altura en un espacio de 1.400 metros cuadrados, sobre las que se proyectan más de 200 obras de Pablo Picasso. Un viaje por la obra del malagueño cuando se cumplen 50 años de su fallecimiento.

Para gozar con la mejor música

Los musicales constituyen otro de los atractivos de las grandes ciudades y, en estas fechas, la demanda siempre es altísima. El último proyecto de Nacho Cano, Malinche, tiene, además, una historia detrás distinta y profunda: la de amor entre Hernán Cortes y la indígena que le acompañó como intérprete durante la conquista de México. Un escenario de 28 metros de largo, uno de los más importantes de Europa, con efectos de agua y cascadas. Posteriormente, y para rematar el plan, cócteles, animación y comida mexicana en el bar 'canalla' que han recreado, Templo Canalla. Amor, diversidad, historia y, además, fiesta. ¿Quién da más?

Y, para terminar, si es que el cuerpo todavía aguanta, IFEMA MADRID LIVE propone la que empieza a ser una tradición más en estas fechas dentro del ocio musical madrileño: Oro Viejo by DJ Nano. Se trata de una de las sesiones de música dance más importantes de la capital que, en esta ocasión y cómo no, llega bajo el título Un Cuento de Navidad con dos shows que se celebrarán en IFEMA MADRID: El fantasma del pasado (10 de diciembre) y El fantasma del futuro (17 de diciembre). Conviene darse prisa en coger las entradas porque cuenta con tal legión de seguidores que siempre se agotan en pocos días.

Con estos espectáculos tan diversos y atractivos, contagiarse del espíritu de la navidad y llenarse de ilusión y alegría en estas fechas será un hecho.

